مهرجان أسماك وعصائر لتنشيط السياحة بفنادق الغردقة (صور)

نظم عدد من فنادق الغردقة في محافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، مهرجان للأسماك والعصائر الطازجة، تزامناً مع انطلاق فعاليات مبادرة «شتي في مصر»، كنوع من الترفيه، لتنشيط السياحة، في ظل ركود الحركة السياحية بسبب جائحة كورونا، وذلك ضمن طرق الدعاية والترويج للسياحة الداخلية والخارجية.

وكشف سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن هذه المهرجانات تأتي كنوع من أنواع الترفيه، حيث لجأت معظم الفنادق إلى بعض الأفكار غير التقليدية، بهدف تنشيط السياحة، حيث نظمت مجموعة من الفنادق مهرجاناً للأسماك والعصائر.

وقال الخبير السياحي إن المهرجان لاقى استحساناً من النزلاء المصريين والأجانب، الذين استمتعوا بالفعاليات وسط أجواء من الفرحة، مؤكداً على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل الفنادق، طبقاً للضوابط والاشتراطات التي أقرتها وزارتا الصحة والسياحة.

وأوضح صابر سيد، مساعد «شيف عمومي» لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن مهرجانات الفواكه والأسماك بدأت منذ فترة، بمشاركة أكثر من 50 «شيف»، في كل مهرجان، مشيراً إلى أن مهرجان اليوم السبت، تم تخصيصخ للأسماك، بتقديم جميع أنواع الأسماك وطرق طهي متعددة، مشيراً إلى أن النزلاء المصريين والأجانب شاركوا في الاحتفالية حاملين أعلام مصر، والتقطوا الصور التذكارية أثناء الاحتفال، وهو ما يعد دعاية مجانية للسياحة في الغردقة.

وأوضح عماد طه، مدير فندق سياحى بالغردقة، أن فكرة المهرجانات جاءت بغرض تنشيط السياحة، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «شتي في مصر»، وتعود الفكرة عقب افتتاح الفنادق مرة أخرى، بعد إغلاقها فترة بسبب جائحة كورونا، كنوع من الترفيه والدعاية في نفس الوقت، مشيراً إلى نجاح تلك الفكرة في جذب السائحين، خاصة نزلاء السياحة الداخلية من المصريين، مؤكداً أن مهرجان الأسماك لاقى إعجاب النزلاء.

كما أكد «طه» انخفاض أسعار الحجوزات بالفنادق إلى 50٪، تزامناً مع إنطلاق أطلقت مبادرة «شتي في مصر»، كما لفت إلى أن الفنادق السياحية استقبلت عدداً من رحلات الطيران من دول بولندا وأوكرانيا، مؤكداً أن اللجان المشكلة من وزارتي الصحة والسياحة، تواصل أعمال التفتيش الدوري والمفاجئ على المنشآت السياحية، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة بالفنادق، والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتحقيق في أي شكاوى من جانب النزلاء.

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