هاني الناظر: كورونا يؤدي إلى تساقط الشعر حتى بعد الشفاء منه

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن هناك خليطا من المكونات النباتية والبروتينية من شأنها تعزيز عمل الجهاز المناعي لدى الأشخاص، وتقي بدرجات متفاوته من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وغيره من الفيروسات الضارة.

وأضاف «الناظر»، خلال استضافته له ببرنامج «السفيرة عزيزة» الذي تقدمه كلا من الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المكونات النباتية كالأوراق الطازجة لنبات الجرجير والسلق والسبانخ، وتقطيعهم مع إضافه الجزر أو الفلفل الألوان، مع وضع عصير ليمون وملعقة زيت زيتون وقطعة سمك تونه صغيرة على هيئة سلطة: «كدة الشخص ياخد كل العناصر الغذائية الكاملة وجميع الفيتامينات اللي تخلي الجهاز المناعي قوي، وينصح به كل يوم، مع شرب الماء».

وأوضح أن بعض الأمراض الجلدية قد تكون علامة من علامات الإصابة بفيروس كورونا، حيث رصد وأثناء إصابة الفرد بالأنفلونزا الموسمية قد يظهر لدى البعض التهاب في الأوعية الدموية الطرفية، وتورم واحمرار: «في حالات مش كتير يحدث التهاب واحمرار في الأطراف لأصابع اليدين والقدمين، ولو لقيت حاجة زي دي عندي مش هخسر حاجة لو عملت فحوصات».

وأكد أن سقوط الشعر له أسباب وراثية أو فسيولوجية أو مرضية، وتم إضافه فيروس كورونا ليكون ضمن الأمراض التي تؤدي إلى تساقط الشعر حتى بعد الشفاء من الفيروس، وبنسب متفاوته، وينصح بتناول الخضراوات بشكل كبير حتى لا يتفاقم أمر سقوط الشعر لدى البعض.

وأشار إلى أن القلق والتوتر أحدى الأسباب الرئيسية المؤدية لتساقط الشعر، حيث أن الشخص وعندما يصاب بفيروس كورونا قد يقلق ويتوتر بشكل كبير وهو ما يؤثر بطبيعه الحال على تساقط الشعر.