هاني الناظر: متعافو كورونا يصابون بتساقط الشعر بسبب كثرة الأدوية

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إنه رصد بعض الحالات التي تعافت من فيروس كورونا، أصيبت ببعض المشكلات الصحية، من بينها تساقط الشعر، خاصة السيدات والشباب؛ إذ لاحظ بعد تعافيهم بعد أسبوعين أو ثلاثة أنهم يشتكون من تساقط شعرهم، لافتا إلى أن ذلك بسبب أكثر من عامل، نظرا لتناول المريض أكثر من أدوية، وبعض المشكلات التي يتعرض لها جهازه المناعي.

الشعر من أكثر الأعضاء تأثرا بالمشكلات الصحية

وأضاف «الناظر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أن شعر الإنسان من أكثر أعضاء الجسم التي تتأثر بأي مشكلات صحية يتعرض لها الإنسان، وخلال فترة مرض كورونا ينشط الجهاز المناعي بشكل كبير للغاية، وفي حالة نشاطه نجد أنه يسقط الشعر، كما أن الدورة الدموية تتأثر، وبالتالي كمية الدم التي تصل لفروة الرأس وتغذي البصيلات تكون منخفضة، ما يؤدي لسقوط الشعر.

تورم الأطراف من أعراض ما بعد كورونا

وأشار رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إلى أنه لاحظ أيضا لمتعافي كورونا، ظهور طفح جلدي يشبه مرض «النخالة الوردية»، بحيث تظهر بقع حمراء بها قشور بيضاء خفيفة تنتشر بأجزاء من الجسم، يصاحبها رغبة في حكها، كما تظهر أنواع من الطفح مثل الحساسية في اليدين والقدمين، ويصاحبها رغبة في حكها أيضا، ويوجد حالات حدث عندها نوع من التورم في أطراف أصابع القدمين واليدين.

وأكد الدكتور هاني الناظر، أن هذه الأعراض لا تظهر لكل المتعافين من كورونا، وليس لها علاقة ببروتوكولات العلاج، موضحا أن علاج هذه الأعراض يتم من خلال مضادات الهيستامين وغسول الكلامينا: «مفيش حاجة تخوف، والأعراض دي حاجة مؤقتة، ومعظم الحالات راحت من عندها الأعراض بعلاج بسيط خلال 6 أيام أو أسبوع تختفي».

وبالنسبة لعلاج سقوط الشعر، لفت «الناظر» إلى أنه يفضل تناول الفيتامينات مع شرب المياه بكثرة، ناصحا المتعافين من كورونا بكثرة شرب المياه بما لا يقل عن 3 لترات في اليوم، مع تناول السلطة الخضراء والغذاء الجيد، وتركيبات طبيعية مثل الزيوت الطبيعية في فروة الرأس، مؤكدا أن فترة السقوط مؤقتة ثم يتعافون منها.