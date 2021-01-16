رامي صبري يعلن تصالحه مع تامر حسين وعزيز الشافعي.. «سوء تفاهم وعدى»

أعلن المطرب رامي صبري عبر حسابه بـ«فيسبوك» إن الخلاف الذي شهدته صفحات «السوشيال ميديا» مؤخرًا بينه ويين الشاعر تامري حسين والملحن عزيز الشافعي مجرد سوء تفاهم.

وكتب «رامي»: «تامر حسين عشرة كبيرة ونجاحات كتير أوي وعزيز الشافعي عزيز وغالي كان سوء تفاهم وعدى .. حصل خير».

رامي يعلن توقف التعامل مع تامر حسين وعزيز الشافعي

وكانت الأزمة بدأت بينهم عندما أعلن منذ أيام رامي صبري عدم تعامله مرة أخرى مع «تامر وعزيز» بسبب أغنيته التي ذهبت لعمرو دياب، وكتب رامي صبري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ولتاني مرة الملحن عزيز الشافعي ياخد أغنية مني وإحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي بتاعي، وهي أغنية شكرا كده للي سبنا، وأغنيه زي مانتي، لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى».

ليرد الشاعر تامر حسين ويعلق قائلا: «أي كلام في أي كلام، لا أساس له من الصحة، أما الأغنية بتنجح بتحلو في عين الجميع ورامي غلط وعمال يخسر مهما صلح غلطاته مصر يخسر».

تدخل هاني شاكر يحل الازمة

ليتدخل الفنان الكبير هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، ويحل هذه الازمة التي نشأت بينهم واصبحت حديث صفحات التواصل الاجتماعي

ليتوجة الشاعر تامر حسين بالشكر للفنان هاني شاكر عبر حسابه بتويتر قائلا: «شكراً للنقيب المُحترم الفنان هاني شاكروالشاعر الكبير الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المُؤلفين والملحنين لحرصهم الشديد على القيم والمبادئ ورفضهم التجاوزات التي لا تليق بالمُبدعين المصريين وأصحاب الحقوق اهتمامكم فوق راسي ومكالمتكم فوق راسي، اتقفل الموضوع نهائي بمكالمتكم وبتسجيلي 4 برامج أمس فيهم تفاصيل التفاصيل».