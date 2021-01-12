هاني شاكر يتدخل لإنهاء مشكلة تامر حسين وعزيز الشافعي مع رامي صبري

تدخل الفنان الكبير هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، في إنهاء أزمة مشكلة أغنية عمرو دياب الجديدة «شكرا» التي قام الفنان رامي صبري بغنائها بعد طرحها، ما تسبب في أزمة عنيفة بين صبري ومؤلف الأغنية تامر حسين وملحنها عزيز الشافعي.

وعلمت «الوطن» أن شاكر قد أجرى عدة اتصالات خلال الساعات الماضية للوقوف على مستوى الأزمة، وطلب من كافة الأطراف إيقاف التعليق أو التحدث في المشكلة حتى يقم هو بحلها بشكل رسمي.

وأعلن الشاعر تامر حسين عدم حديثه في الأمر مرة اخرى فكتب عبر صفحته الرسمية: «شكراً للنقيب المُحترم الفنان هاني شاكروالشاعر الكبير الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المُؤلفين والملحنين لحرصهم الشديد على القيم والمبادئ ورفضهم التجاوزات التي لا تليق بالمُبدعين المصريين وأصحاب الحقوق اهتمامكم فوق راسي ومكالمتكم فوق راسي، اتقفل الموضوع نهائي بمكالمتكم وبتسجيلي 4 برامج أمس فيهم تفاصيل التفاصيل».

وبدأت الأزمة حين كتب رامي صبري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ولتاني مرة الملحن عزيز الشافعي ياخد أغنية مني وإحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي بتاعي، وهي أغنية شكرا كده للي سبنا، وأغنيه زي مانتي، لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى».

ليدخل الشاعر تامر حسين في القصة ويعلق قائلا: «أي كلام في أي كلام، لا أساس له من الصحة، أما الأغنية بتنجح بتحلو في عين الجميع ورامي غلط وعمال يخسر مهما صلح غلطاته مصر يخسر».