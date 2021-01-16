محلل اقتصادي: منتجات مصنع الحديد والصلب ليس لها وزن في السوق

قال محمد نجم، المحلل الاقتصادي، إنه يتم الحكم على ملف تصفية شركة الحديد والصلب بشكل غير علمي خاصة على السوشيال ميديا، ويجب التحدث بالمعلومات وليس بالمشاعر والشعارات، لافتًا أن خسائر الشركة تتجاوز الـ 900 مليون جنيه في العام، والخسائر المتراكمة وصلت لـ 8 مليارات جنيه، بينما تواجد ميزانيات في بعض الوزارات لا تتجاوز هذا الرقم.

وأضاف «نجم» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن التأخر عن سداد فواتير الكهرباء والغاز سبب جزء كبير من تلك المديونية، وشركة الفحم تقوم الخزانة العامة للدولة بسداد قيمة الفواتير لها نيابة عن شركة الحديد والصلب.

ينتج سنويا 100 ألف طن فقط

وأكد أن حجم الإنتاج في سوق الحديد داخل مصر من 6.5 مليون لـ7 ملايين طن، ومصنع شركة الحديد والصلب ينتج سنويا 100 ألف طن فقط، من إجمالي الـ7 ملايين التي يتم انتاجها من كافة شركات الحديد والصلب في مصر، ما يدل على أن إنتاج المصنع ضعيف وحصته السوقية منخفضة للغاية وغير مؤثرة، ومنتجاتها ليس لها وزنًا في السوق.

وأشار المحلل الاقتصادي، إلى أن لدينا أكثر من مصنع للحديد والصلب في مصر، ويتم إنشاء مصنع جديد للحديد والصلب بإنتاجية أضخم، وبتكلفة إنتاجية وعدد عمال أقل، مؤكدًا أن مصنع الحديد والصلب ليس مطمعًا للقطاع الخاص.

وتابع المحلل الاقتصادي، بأن وزارة قطاع الأعمال العام لها عداء شديد ناحية قطاع الأعمال العام غير صحيح، لافتًا إلى أن مصنع الحديد والصلب يحقق خسائر منذ 10 سنوات، وعلى مدار هذه الفترة حدث تغيرات كبيرة للغاية في الاقتصاد المصري، حتى وجدت الوزارة في 2014 بأن شركاتها القابضة، تحقق خسائر تبلغ 325 مليون جنيه، وكان أمامها إما أن تصلح ما تستطيع إصلاحه، أو أن تكلفة الإصلاح أكبر بكثير من إنشاء مصنع جديد يتم تصفيته.