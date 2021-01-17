بعد اقتراب صواريخ إيران منها.. تعرف على حاملة الطائرات «نيميتز»

نظم «الحرس الثوري الإيراني»، في وقت سابق، تدريبات على إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية على هدف محاكٍ في المحيط الهندي.

واظهر «التلفزيون الرسمي» الإيراني لقطات صاروخين اصطدما بسفن معادية افتراضية على مسافة 1120 ميلا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وبالأمس، قالت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، إن الصواريخ بعيدة المدى، سقطت بشكل خطير بالقرب من سفينة تجارية في المحيط الهندي، وعلى بعد 100 ميل فقط من حاملة الطائرات الأمريكية «نيميتز».

وأمس الأول الخميس، أطلقت وحدات القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني أنواعا من صواريخ «كروز» في إطار المرحلة النهائية من مناورات «الاقتدار البحري 99» التي جرت في بحر عمان وشمال المحيط الهندي.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، أن حاملة الطائرات «يو إس إس نيميتز» ستبقى في الخليج لمواجهة التهديدات الإيرانية، بعدما كان من المقرر سحبها من المنطقة لتعود إلى الولايات المتحدة.

ونرصد أبرز المعلومات عن حاملة الطائرات «نيميتز»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية:

-يرجع تاريخ بنائها إلى 1968.

-تم إطلاق «نيميتز» في مايو 1972، فيما دخلت الخدمة رسميا في 1975.

- يتجاوز وزنها 102 ألف طن.

-تقدر تكلفتها 4.5 مليارات دولار.

-تعمل «نيميتز» بـ 4 محركات وتتجاوز سرعتها 30 عقدة « نحو 55 كيلو متر/ الساعة».

- يبلغ طول حاملة الطائرات «نيميتز» 332.9 مترا وعرضها عند السطح 76.8 مترا، وعرضها 40.8 مترا عند سطح الماء.

-مساحة سطح «نيميتز» يتجاوز 18 ألف مترا مربعا.

- تحمل «نيميتز» على متنها أكثر من 5 آلاف فرد.

- عملها «نيميتز» بالطاقة النووية يزيد سعتها من الذخائر بنسبة 50%.

-تحمل «نيميتز» نحو 3.5 مليون جالون من الوقود وارتفاعها من العارضة إلى أعلى السارية يساوي 23 طابق.

-تحمل «نيميتز» على متنها أسراب الطائرات الحربية المختلفة يتجاوز عددها 82 طائرة.

-تمتلك «نيميتز» 4 ممرات إقلاع قصير تمكنها من إطلاق طائرة واحدة كل 20 ثانية.

-كما تمتلك حاملة الطائرات الأمريكية «نيميتز» ترسانة متنوعة من الأسلحة التقليدية أبرزها الصواريخ الموجهة والصواريخ المضادة للرادارات.

- «نيميتز» مجهزة بمفاعلين نوويين لتوليد الطاقة اللازمة لتشغيل محركاتها.

-تعد «نيميتز» جزء من قوة الأسطول الثالث الأمريكي الذي يعمل في المحيط الهادئ.

- كانت «نيميتز» تعد أضخم سفينة حربية في العالم حتى 2017.