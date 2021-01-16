لميس الحديدي: إدراج «حسم» بقوائم الإرهاب يدعم جهود مصر

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن قرار وزارة الخارجية الأمريكية بإدراج حركة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان في قوائم الإرهاب جاء بعد سنوات من جهود الدولة المصرية في محاربة الإرهاب، لكن الجديد هو تصنيف أهم قياديين في الحركة على قوائم الإرهاب وهما يحيى موسى وعلاء السماحي المتهمين بارتكاب عدد كبير من الأعمال الإرهابية في مصر، مشيرةً إلى أنهما مقيمان في تركيا الآن، كما أنهما عضوان في جماعة الإخوان.

هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها حسم حركة إرهابية

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «on»، أن هذا القرار هو تطور يدعم الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها حسم حركة إرهابية، إذ جرى تصنيفها كتشكيل إرهابي منذ يناير 2018، لكن بدرجة أقل وبالتالي عقوبات أقل.

حسم على أعلى تصنيف إرهابي بأمريكا

وتابعت، أنه بموجب القرار الأخير فقد وضعت حركتا حسم وولاية سيناء على أعلى تصنيف إرهابي في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ جرى تصنيفها منظمة إرهابية عالمية ويماثلها في هذا التصنيف منظمات عديدة مثل القاعدة، حزب الله، الجماعة الإسلامية، جبهة النصرة، وداعش.

عمليات أنصار بيت المقدس

وأردفت: «في عام 2014 أدرجت واشنطن ما أطلق عليه جماعة أنصار بيت المقدس في سيناء كمنظمة إرهابية، وهي تختلف عن ولاية سيناء، إذ بقيت ولاية سيناء تنفذ العمليات الإرهابية تحت ولاية داعش أما أنصار بيت المقدس فقد بايعت تنظيم القاعدة: «علينا ان نترحم على شهدائنا من الجيش والشرطة والمواطنين المدنيين، إذ أن ولاية سيناء نفذت عددًا من العمليات الإرهابية منها الهجوم على مسجد الروضة بالعريش والهجوم على الكتيبة 103 في يوليو 2017 وإعدام 15 شخصًا من أهالي سيناء بتهمة التعاون مع الجيش ومذبحة رفح الثانية ضد قوات الامن المركزي في أغسطس 2013».

جرائم حسم

وأوضحت الإعلامية لميس الحديدي، أن تنظيم حسم الإرهابي ارتكب عمليات إرهابية مروعة، مثل تفجير معهد الأورام بالقاهرة في عام 2019 والذي راح ضحيته 20 مواطنًا، ومحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر بمحافظة الإسكندرية واغتيال الضابط إبراهيم عزازي بقطاع الأمن الوطني والهجوم على سفارة ميانمار بالقاهرة واستهداف سيارة شرطة بالبدرشين والهجوم على قول أمني بميدان محمد زكي بمدينة نصر في عام 2017.