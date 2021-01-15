«فرغلي»: إدراج واشنطن حركة «حسم» كجماعة إرهابية يحاصر أفراد الجماعة

قال ماهر فرغلي، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن إدراج واشنطن حركة «حسم» في مصر وقادتها ضمن قوائم الإرهاب هو أمر مهم ويضع جماعة الإخوان في مأزق، وذلك بعدما تم وضع الجماعة وجناح مسلح خاص للجماعة بكونهم جماعات إرهابية «القرار مهم جدا، وهيحاصر أفراد وكل الحركة، وتنقلاتهم وأي حد يدعمهم أو يؤويهم».

إدارة "بايدن" في موقف محرج

وأضاف «فرغلي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أن هناك جهات داخل صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية مازالت ترفض إدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، وهو ما يضع إدارة الرئيس المنتخب الجديد جون بايدن في موقف محرج.

الجماعة تطمح للعمل مع "بايدن"

وأوضح أن طموح الجماعة الإرهابية مع بدء عمل إدارة الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن مازال موجودًا، حيث أن الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي قد تنوي تعيين بعض الشخصيات المقربة من جماعة الإخوان في بعض المناصب بالولايات المتحدة الأمريكية: «هما عايزين يسيروا على نفس النهج بتاع أوباما، ولكن مثل هذا القرار يضعهم في مربع إحراج كبير».