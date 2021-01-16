خلال ساعات.. إحالة سفاح الجيزة للجنايات بـ 5 اتهامات

خلال الساعات القادمة يصدر عن الجهات القضائية المختصة قرارًا بإحالة المتهم قذافى فراج البالغ من العمر 48 عاما والشهير بـ سفاح الجيزة إلى محكمة الجنايات لبدء جلسات محاكمته بتهمة القتل العمد لـ 4 اشخاص بينهم صديقه وزوجته وإثنين أخرين، بخلاف إتهامات أخرى بالنصب والإحتيال والتزوير حسبما أفادت مصادر قضائية والتى ذكرت ـن التحقيقات فى القضية انتهت.

إتهامات القاتل

ويواجه المتهم بحسب التحقيقات 5 إتهامات بالقتل العمد والنصب والاحتيال والسرقة وتزوير محررات رسمية وانتحال الصفة وتعود جرائمه لعام 2015 عندما قتل المتهم صديق طفولته المهندس رضا مصطفى المقيم مع أسرته خارج البلاد بعد إستيلائه على ثروته ثم إنتحل صفته وقتل زوجته فاطمة زكريا لسرقتها له ودفنهما معا فى حفرة بشقته فى بولاق الدكرور بالجيزة

التحريات : أقام بالمنصورة 3 اشهر

وكشفت التحقيقات ان المتهم إستولى على كافة ممتلكات صديقه وقام ببيعها بعقود وتوكيلات مزورة ثم سافر الى مدينة المنصورة وأقام بها 3 اشهر وتقدم لخطبة فتاة باسم صديقه الذى قتله ثم هجرها وسافر الى الاسكندرية منتحلا اسم صديقه «رضا» وتزوج باسمه من الدكتورة منى وأنجب منها طفلا ثم سرق مصوغاتها وكانت سببا في القبض عليه عقب ابلاغ والدها عن سرقته لمجوهراتها.

صدفة تقود لكشف جرائمه

وحصل المتهم على حكم بالسجن لمدة سنة بتهمة السرقة بإسم صديقه وهو ما قاد لكشف جرائمه حيث توصلت أسرة صديقه الى صدور حكم ضده بالسجن بتهمة السرقة رغم مرور 5 أعوام على إختفائه وهو ما دفع الاسرة للتوجه للسجن لكنهم فوجئوا أن الشخص المحبوس هو صديق ابنهم الغائب فأبلغو ا المباحث التى توصلت تحرياتها الى كشف جرائم المتهم وبتضييق الخناق عليه اعترف بجرائمه كما اعترف بجرائم اخرى شملت التزوير والسرقة وانتحال الصفة وأرشد عن مكان دفن جثث ضحاياه فى مخزن بالاسكندرية وفى شقته ببولاق الدكرور.