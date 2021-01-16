مؤلفة كتاب عن السرطان: ما قام به «قمصان» محزن وأثر على المصابين

قالت الدكتورة أنيسة حسونة، مؤلقة كتاب «بدون سابق إنذار» لمحاربة السرطان، إن ما قام به الشاب «محمد قمصان» قصة محزنة بثت روح التشاؤوم في مرضى السرطان، ولا يجوز له استخدام الأمراض عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتهوين من أمر الإصابة بإي منها: «مرضي السرطان بيكونوا بحاجة إلى الاستماع ومعرفة للشق الإيجابي».

المرض عاد مرة أخرى لها منذ أشهر

وأضافت «حسونه»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أنها وخلال رحلتها للعلاج من مرض السرطان جرى علاجها وشُفيت من المرض، ولكنه عاد مرة أخرى لها منذ أشهر، وبدأت في رحلة العلاج مرة أخرى: «بالنسبالي ما قام به محمد قمصان مسأله محزنة جدا، ولو عايز شهرة يتكلم في أي حاجة تانية مش الأمراض».

ما قام به قمصان ليس تحطيما للمرضى ولكن تحطيم أكبر لعائلاتهم

ووجهت «حسونة» اللوم والعتاب الشديد لهذا الشاب، الذي قام بأذى الكثير من مرضي السرطان في مختلف أنحاء الجمهورية، وما قام به هذا الشخص ليس تحطيما للمرضى ولكنه تحطيم أكبر لعائلاتهم في إطار رحلتهم للعلاج من هذا المرض.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم محمد قمصان، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة عن إصابته بمرض السرطان، وذلك بعدما أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بالتحقيق فيما رصدته «وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام» من ادعاء المتهم إصابته بمرض السرطان بمواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة، ويأسه من العلاج واستسلامه للموت، ومنشورات أخرى أشارت لكذب المتهم، وتأثيره سلبًا في بعض المرضى الحقيقيين الذين انتابتهم بسبب ذلك حالة من اليأس والإحباط، وأوقف بعضهم العلاج.