البحيري وإيمان رياض وإدوارد مع مريضات سرطان الثدي في «بهية».. (صور)

شارك بعض مشاهير الفن والموضة والإعلام والعمل المدني والتطوعي في الاحتفال بالعام الجديد 2021 مع مريضات سرطان مستشفى «بهية» بالهرم للمساهمة في حملة الكشف المبكر عن أورام الثدى، وتقديم المساندة النفسية ودعم مريضات سرطان الثدي والتوعية بأهمية الكشف المبكر ودعم حملة التبرع لعلاجهن المجاني.

وكان من ضمن المشاركين في احتفالية العام الجديد بـ«بهية» مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، الفنان إدواراد، الإعلامية إيمان رياض، ومصممتا الأزياء نعمية كامل وجيهان هريدي صاحبة فكرة زيارة مريضات سرطان الثدي في هذا اليوم ورائدة العمل المدني رانيا جورج التي ارتدت ملابس «بابا نويل» وكان بصحبتهم الدكتور محمد عمارة المدير العام لمركز بهية، وناهد السعدي مسؤول العلاقات العامة وعدد من الأطقم الطبية الذين كشفوا لهم عن مراحل العلاج داخل المستشفى وما يتم تقديمه للمريضات مع بداية اكتشاف المرض وحتى التعافي.

كما قدموا جميعا هدايا العام الجديد على المريضات وتبادلوا معهم عبارات الدعم والدعابة والتقاط الصور التذكارية بطريقة السيلفي.

وأعرب البحيري عن إعجابه بكل ما يقدم داخل المستشفى من احدث أساليب لطرق الكشف والعلاج ودعمه للمجهود الذي يبذل من أجل مريضات سرطان الثدي، وأنه قرر أن يطالب كل سيدة تقدم بتفصيل فستان سواء سواريه أو زفاف بضرورة التبرع لهذا الصرح الطبي الخيري العملاق، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ عرض أزياء خيري ضخم لدعم التبرع لعلاج مريضات سرطان الثدي.

وزارت الفنانة أصالة نصري وابنتها شام الذهبي، نوفمبر الماضي مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، لتشارك المتعافيات فرحتهن بالشفاء بعد رحلة العلاج.

وخلال الزيارة شاهدت أصالة فيلما تسجيليا عن مستشفى بهية ونشأته وتطوره على مدى سنوات وأبرز زيارات المشاهير إليه مؤخرا، كما التقطت صورا تذكارية مع كل المحاربات داخل المستشفى، واستمعت إلى قصص كفاحهن وقدرتهن على التغلب على المرض، والتعرف على آخر الإنجازات بالمستشفى من المعامل والغرف والأجهزة الحديثة.