فرنسا: حظر تجول ليلي لمدة أسبوعين و70 ألف وفاة منذ بدء كورونا

بدأت فرنسا، مساء اليوم السبت، الدخول في حظر تجول ليلي لمدة أسبوعين، على الأقل، يمتد من الساعة السادسة مساء بتوقيت باريس حتى السادسة صباحا.

وتستهدف فرنسا احتواء الانتشار الجديد لفيروس كورونا، وسط مخاوف من تفشي سلالاته التي ظهرت في مناطق متفرقة من العالم وفقا لقناة «فرانس برس».

وسجلت فرنسا 70 ألف وفاة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية».

وقال رئيس الحكومة، جان كاستكس، إن ازدياد حالات العدوى التي كان يخشى منها كثيرا في أعقاب عطلة نهاية العام لم يحدث، لكنه قال إنه يمكن فرض إغلاق جديد «بدون تأخير» إذا تدهور الوضع الصحي.

وأوضح أن الوضع في فرنسا «تحت السيطرة» لكنه لا يزال «هشا»، إذ ما زال عدد الإصابات يصل إلى نحو 16 ألف إصابة جديدة يوميا.

وعلى مستوى الحدود، سيشترط على الوافدين من بلد من خارج الاتحاد الأوروبي تقديم فحص سلبي، يثبت عدم إصابتهم بـ«كوفيد-19» لدى وصولهم إلى الأراضي الفرنسية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية الجمعة، أن إجمالي وفيات فيروس كورونا في البلاد زاد بمقدار 636 حالة ليرتفع إلى 69949 إجمالا، بعد إضافة المتوفين خلال ثلاثة أيام من نزلاء دور رعاية المسنين.

وسجلت أيضا الجمعة 21271 حالة إصابة جديدة بـ«كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 ما قبل الماضية، من 21228 الخميس إلى 19814 يوم الجمعة الماضي.

وتسابق باريس الزمن لتسريع عملية التلقيح، فيما أعلنت شركة «فايزر» الأمريكية الجمعة تأخير تسليم اللقاح لأسباب مرتبطة بآليات الإنتاج، ما عرضها لانتقادات أوروبية واسعة.

وقالت الوزيرة الفرنسية المفوضة لشؤون الصناعة، أنييس بانييه-روناشيه، الجمعة إن سانوفي والحكومة الفرنسية تدرسان إمكانية استخدام مجموعة الأدوية الفرنسية لسلاسل إنتاجها لإنتاج لقاحات مضادة لـ«كوفيد-19» طورها مختبرا «بايونتيك» و«جانسن».