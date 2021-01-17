فنانون أعلنوا عشقهم للخيل.. تسببت في أزمة لـ حورية فرغلي

أعلنت الفنانة مي عمر عبر حسابها على إنستجرام، عشقها لركوب الخيل، ونشرت مي صورا لها وهي على ظهر أحد الخيول وعلقت قائلة «شغفي منذ الطفولة».

الفنان حكيم

ولم تكن مي هي الفنانة الوحيدة التي أعلنت عشقها واهتمامها بالخيل فقد سبقها المطرب الشعبي حكيم والذي يملك مزرعة خيل، أعلن حكيم الأربعاء الماضي إجراء مسابقة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهي اختيار أصحاب أفضل 10 تعليقات، على أن تكون الجائزة قضاء يوم كامل في مزرعته مع الخيل.

وكتب حكيم: «أحلى وقت لما بروح المزرعة، وأقضي الوقت مع الخيل، إيه رأيكم هختار عشرة من أصدقائي على الصفحة هعزمهم يقضوا يوم معايا في المزرعة ونركب خيل.. أحلى عشر تعليقات.. يومكم كله خير يا رب».

الفنان أحمد السقا

كما يعد الفنان أحمد السقا من أشهر الفنانين ارتباطا بالخيل وظهر هذا خلال عدد من أعماله الفنية والذي تعامل فيها مع الخيل ببراعة حيث يملك السقا مزرعة خيل في نزله السمان.

الفنان مصطفى شعبان

أعلن الفنان مصطفى شعبان في عدد من اللقاءات التلفزيونية، عشقه الشديد للخيل ويملك هو الآخر مزرعة للخيول ويحرص على دخول خيول مزرعته عددا من المسابقات الدولية.

الفنانة حورية فرغلي

من أبرز القصص المعروفة في الوسط الفني هو عشق الفنانة حورية فرغلي لركوب الخيل وهو الذي تسبب في أزمتها الحالية حيث كانت تركب خيل وفجأة سقطت من على ظهره لينزل بحدوته على أنفها وتسبب في معاناتها حتى الآن في تصحيح أنفها حيت صرحت مؤخرا بأنها تعاني من عدم قدرتها على التنفس والتذوق منذ إصابتها، وتستعد حورية للسفر إلى أمريكا لإجراء عملية جراحية لتصحيح أنفها.