مي عمر لمنتقديها على السوشيال ميديا: «ياريت كل واحد يركز في حاله»

انتقدت الفنانة مي عمر، ما أسمته بـ«الحسابات الوهمية» على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تبدي تعليقات وتعبيرات غاضبة على ما تنشره عبر السوشيال ميديا.

واستعانت مي عمر، بـ«سكرين» لبعض الأشخاص الذين يعبرون بـ«إيموشن» غاضب على السوشيال ميديا، مصحوبة بتعليق منها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وقولها: امبارح جاتلي الرسالة دي من مسؤول السوشال ميديا، أيًا كان هو وهي مين صاحب الحرب والحسابات الوهمية بقولها ربنا يصلح حالك و يهديكي.

وتابعت: «لو كل واحد ركز كل طاقته في شغله في التطوير من نفسه بدل تضييع الوقت في الحروب ضد المنافسين، والعمل الناجح والله هنبقى أحسن بكتير، وفي الآخر النجاح مثل نور الشمس لا تخفيه الغيوم ولا حتى بمليون أكونت وهمي».

واختتمت كلامها بقولها: «بوعدكوا بحلقات أقوي و أقوي في مسلسل لؤلؤ».

وانهالت تعليقات المتابعين على ما كتبته مي عمر، الذين عبروا عن إعجابهم بمسلسل لؤلؤ، مطالبين إياها بعدم الالتفات لمثل هذه الأمور على السوشيال ميديا.

ودعّم الفنان إدوارد، ماقالته مي عمر، معلقًا عليها بقوله «أكيد إنتي واثقة من نفسك ومن شغلك ومن تعب كل الناس في المسلسل، ماتخليش حاجه تهزك يا لؤلؤ، وماتفتحيش الحاجات دي تقريها أصلًا».

ويعرض حاليًا للفنانة مي عمر، مسلسل «لؤلؤ» على شاشة قنوات on، من تأليف محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام، ويعد أول بطولة مطلقة لها في عالم الدراما، بعد مشاركتها في عدد من الأعمال الفنية منها «ريّح المدام، ولد الغلابة، الفتوة».

وتدور أحداث مسلسل «لؤلؤ» حول فتاة تربت داخل دار أيتام، منحها الله صوتًا جميلًا، بعد هروبها من الدار تتعرف إلى أحد رجال الأعمال الذي يضعها على بداية عالم الشهرة في مجال الفن والغناء، وتواجه عدد من الصعوبات والتحديات والمفاجآت المثيرة.

مسلسل «لؤلؤ» بطولة إدوارد، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نيرمين الفقي، عماد زيادة، جوري بكر، سلوى عثمان، ملك أحمد زاهر، هيدي كرم، أشرف زكي، وعدد أخر من الفنانين.