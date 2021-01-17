أهالي السويس يضبطون لص الحقائب: «قيدوه من إيده ورجله»

نجح مجموعة من سكان مدينة جدة التابعة لحي فيصل، بمحافظة السويس، في القبض على لص قام بخطف حقيبة من سيدة أثناء سيرها بأحد الشوارع.

وتلقى مدير أمن السويس إخطارًا من مأمور قسم شرطة فيصل، يفيد بقيام مجموعة من أهالي مدينة جدة السكنية بحي فيصل، بالقبض على لص قام بخطف حقيبة من سيدة.

وعلى الفور أبلغ الأهالي قسم شرطة فيصل بعد تقييد المتهم من قدميه ويديه وقاموا بتسليمه للشرطة، وحرروا محضرًا، أكدوا من خلاله أن المتهم خطف حقيبة سيدة خلال توجهها إلى أحد المحال التجارية بالشارع، لكنه سقط على الأرض خلال قيامه بالهروب بعد خطف الحقيبة حتى تم القبض عليه.

وقام الأهالي بعد ضبط المتهم بتسليمه الي قوات الشرطة، ونُقل إلى قسم شرطة فيصل.

في سياق آخر، قرر قاضي المعارضات بمحكمة السويس، تجديد حبس تاجري مخدرات 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لمحاولتهما تهريب نصف طن بانجو عبر منفذ نفق الشهيد أحمد حمدي.

وكشفت تحقيقات النيابة، قيام المتهمين بإخفاء نحو 520 كيلو جرام بانجو أسفل صناديق خشبية داخل صندوق سيارة نقل كان يستقلها المتهمان.

كما كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين كانا يعتزمان توزيع الكمية المضبوطة على تجار مخدرات الجملة بالسويس، حيث أتي المتهمان بالمخدرات من جنوب سيناء.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد تلقت معلومات تفيد باعتزام تجار مخدرات بجلب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر من جنوب سيناء، تمهيداً لتوزيعها بمحافظة السويس مع مطلع العام الجديد.

وبإعداد كمين لسيارة نقل عند مرورها نفق الشهيد أحمد حمدي، تمكن ضابطان من ضبط المتهمين «أحمد. ع»، 25 سنة، و«أحمد. ف»، 25 سنة، أثناء محاولة تهريب المخدرات، وبإحالتهما إلى النيابة العامة أمرت بقرارها السالف ذكره.