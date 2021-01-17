ضبط 5 طرب حشيش و300 جرام شابو وبانجو بحوزة مدرس بسوهاج

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول سوهاج، من إلقاء القبض علي مدرس يقيم بذات الناحية، لممارسته نشاطًا واسعًا في الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم، وضُبط بحوزته 5 طرب حشيش و85 تذكرة شابو، و7 لفافات بانجو.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة أول سوهاج، بقيام مدرس بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تجارة المواد المخدرة، وأكدت التحريات السرية لضباط المباحث الجنائية صحة للمعلومات الواردة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم تنفيذ عدة أكمنة ثابتة ومتحركة لضبط المتحري عنه، وضُبط في أحد الكمائن وبحوزته 5 طرب حشيش و21 قطعة مختلفة الأحجام لمادة الحشيش زنة 900 جرام، و85 تذكرة لمادة الشابو االمخدر، زنة 250 جرامًا، و3 لمبات زجاجية لتعاطي مخدر الشابو وسلاح أبيض، وهاتف محمول، وميزان حساس.

وتبين أن المتهم يدعى «طه. ح. ح. ع»، 35 عامًا، مدرس يقيم دائرة القسم، والسابق اتهمه في قضية خيانة أمانة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتمكن ضباط مباحث مركز طما في حملة أمنية من ضبط 7 لفافات لنبات البانجو زنة 50 جرامًا، وهاتف محمول حيازة المتهم «هاني. م. م. ن»، 35 سنة، عامل، ومقيم بمركز طما، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

في سياق آخر، ضُبطت قطعة لمادة الحشيش المخدر زنة 70 جرامًا، ومبلغ 670 جنيهًا، وهاتف محمول حيازة المتهم «فهمي. ا. ف»، 30 سنة، عامل، ومقيم في مركز المراغة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار. وحُررت المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.