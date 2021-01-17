زلزال يضرب إندونيسيا وتايوان وانهيارات ثلجية في سويسرا

شهد عدد من دول العالم خلال الأيام القلية الماضية، كوارث طبيعة، من زلازل في إندونيسيا وتايوان، إلى انهيارات ثلجية في سويسرا، ما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة مئات آخرين.

وارتفع ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة «سولاويزي» الإندونيسية، أمس الأول الجمعة، إلى 56 شخصًا وحوالي 826 مصابًا.

كان زلزال قوي بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر ضرب الجزيرة الإندونيسية، أمس الجمعة، وأسفر عن انهيار أبنية عديدة، وإجلاء نحو 15 ألفًا من منازلهم، كما ألحق الزلزال وتوابعه أضرارًا بفندقين وأكثر من 300 منزل.

وتعرضت الجزيرة الإندونيسية في 2018، إلى زلزال بقوة 7.5 درجة وأعقبه موجات المد العالي «تسونامي» ما أدى إلى سقوط أكثر من 4300 شخص بين قتيل ومفقود.

وفي تايوان، ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم، قبالة جزيرة تايوان، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وقال «المركز الوطني الصيني لشبكات رصد الزلازل»، في بيان اليوم، إنَّ مركز الزلزال كان على عمق 20 كيلومترًا بالقرب من محافظة «تايدونج»" التايوانية.

وفي أفغانستان، أعلن مركز رصد «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، تسجيل هزة أرضية بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر شمال شرقي أفغانستان.

وأضاف مركز الرصد، أنَّه تمّ تسجيل الهزة في وقت متأخر من مساء أمس السبت، مشيرًا إلى أنَّ مركزها على بعد 42 كيلومترًا جنوب منطقة «جورم» في إقليم بدخشان شمال شرقي أفغانستان.

وفي سويسرا، أعلنت الشرطة، مصرع شخصين جراء انهيارات ثلجية في «جبال الألب»، بعد تساقط الثلوج بغزارة في البلاد، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ونوهت الشرطة السويسرية، إلى أنَّ وفاة متزلجا«49 عاما» بعد أن دفنه الثلج، في قرية أوبرفالد ولقى شخصا آخر لقي في «كانتون أوبيرفالدن» بعد أن دفنه الثلج.

وأضافت الشرطة، أنَّ رياضيا أصيب بجروح شديدة، فيما تم إنقاذ شخص دون أن يصاب بجروح.

وأوضحت الشرطة السوريسرية، أن البحث توقف عن أشخاص آخرين، ربما دفنوا بسبب الانهيارات الثلجية، فيما أشارت وسائل إعلام محلية، إلى أنَّ شخصًا واحدًا على الأقل لا يزال مفقودا بعد الإبلاغ عن انهيارات في مناطق أخرى.

أوفي الأردن، أعلنت مديرية «الأمن العام» تمكن فريق من المنقذين في «معان» جنوب الأردن، من إنقاذ شخصين عربيين سقطا في بئر ماء فارغ أثناء صيانته بمنطقة «الشوبك» التابعة لمحافظة «معان».

وقال المتحدث الإعلامي باسم المديرية عامر السرطاوي، إنَّ الفريق تمكّن من الوصول إلى الشخصين بواسطة الحبال والسلالم، مشيرًا إلى أنَّ الشخصين، يعانيان من جروح ورضوض.