الكوارث تتوالى.. انهيارات أرضية بإندونيسيا بعد تحطم طائرة «سريويجاوا»

شهدت إندونيسيا أمس السبت، حادث تحطم طائرة من طراز «بوينج 737-500» التابعة لشركة «سريويجاوا» قرب «جزيرة لاكي» في بحر جاوة، بعد إقلاعها من مطار العاصمة الإندونيسية «جاكرتا» أثناء توجهها إلى مدينة «بونتياناك» غرب البلاد.

وبحر جاوة، تبلغ مساحته 320000 كيلومتر مربع، ويقع بين جزر بورنيو شمالا وجاوة جنوبا وسومطرة غربا وسولاويسي شرقا ويرتبط مع بحر الصين الجنوبي.

وكانت الطائرة الإندونيسية، تقل 65 شخصا على الأقل، هم 53 راكبا وطاقم مكون من 12 فردا، فيما عثرت وكالة «البحث والإنقاذ» الإندونيسية في وقت سابق، على أشلاء وملابس وحطام في «بحر جاوة»، بعد تحديد موقع سقوط الطائرة.

وبعد ساعات من حادث تحطم الطائرة، تعرضت إندونيسيا لكارثة جديدة طبيعية، أسفرت عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 18 آخرين، جراء انهيارين أرضيين غرب البلاد. والانهيارات الأرضية أمر شائع في إندونيسيا خلال موسم الأمطار.

وذكر «المجلس الوطني لإدارة الكوارث» في إندونيسيا، اليوم، أنّ الانهيارين وقعا في «جاوة» الغربية على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب شرقي «جاكرتا» أمس السبت.

وأضاف «مجلس إدارة الكوارث»، أنّ الانهيار الأرضي الأول نتج عن هطول الأمطار الغزيرة وعدم استقرار حالة التربة، فيما وقع الانهيار الثانية أثناء إجلاء الضباط للضحايا حول منطقة الانهيار الأرضي الأول.

وأشار «المجلس الإندونيسي»، إلى أنّ الأمطار والعواصف الرعدية المحتملة قد تعرقل عمليات الإنقاذ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»

وفي 28 سبتمبر الماضي، قتل 11 شخصا وأصيب 7 آخرين جراء انهيارات أرضية في إقليم «كاليمانتان» الشمالي، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة.

و«كاليمانتان» هي مجموعة مقاطعات في جزيرة بورنيو والتي تشكل الجزء الإندونيسي من الجزيرة.

وفي 23 يناير 2019، قتل 8 أشخاص جراء انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن الأمطار الغزيرة في إقليم «سولاويزي» الجنوبي، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء البحرينية الرسمية «بنا».