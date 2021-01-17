«الابن العاق» خنق والدته بعابدين وقعد مع عشيقته «يشرب شاي»: «خوفت اتفضح»

انهارت محاولات «الابن العاق» لإخفاء آخر خيط أسود في جريمته المروّعة بحق من حملته «وهنًا على وهنٍ»، ما بين لوم وتخبط وارتباك لم يكن في عقله سوى غاية واحدة، النجاة فقط، لم يكن يدرك أن حتى محاولة الفكاك من فعلته النكراء لن تفلح، وسيبقى وجهًا لوجه أمام القانون يدفع ثمن ما جنته يداه.

«الوفاة حدثت نتيجة تعرض الأم للخنق عن طريق حبس الهواء عنها عدة دقائق باليدين، وأن ذلك تسبب في كسر القصبة الهوائية للمجني عليها خلال مقاومته للمتهم الذي تمكّن من السيطرة عليها حتى خارت قواها وسقطت على الأرض جثة هامدة في الحال» جزء من تقرير الطب الشرعي الذي واجهت به النيابة العامة المتهم بقتل والدته في منطقة عابدين بالقاهرة خلال التحقيق معه، لم يستطع معها المتهم الصمود كثيرًا ليعترف بالواقعة بالكامل.

المتهم : قتلت أمي في دقيقة.. وقلت لعشيقتي «تعمل كوبايتين شاي عشان نفكر نداري الجريمة إزاي»

محاولات الأم لتقويم سلوك ابنها لم تتوقف رغم وصول عمره لمشارف الثلاثين، خوف الأم من انحرافه جعلها تلازم النصح مرارًا وتكرارًا، لكن الابن لم يلبث أن يصدّ أمه مرة ويخبرها مرة ثانية أنَّه «مسؤول عن تصرفاته وليس قاصرًا»، فيما يعتدي عليها ضربًا مرات عدة، آخرها حينما انتهز فرصة خروجها من المنزل، وهاتف عشيقته ليقضيا وقتهما معًا في المنزل، حضرت الأم لترى محاولاتها في «إنقاذ ابنها من نفسه» وقد باءت بالفشل، هنا لم تكن تعلم أن ابنها سيكتب نهايتها بيديه بلا رحمة.

كواليس الجريمة رواها الابن خلال التحقيقات معه قائلًا: «قتلت أمي في دقيقة واحدة، كانت بتزعق وهتلم عليا الجيران لما دخلت البيت ولقت معايا عشيقتي على سرير نومها، ولما حاولت السيطرة عليها ومن استغاثتها بالجيران ليشاهدوا الفضيحة خنقتها».

التحريات: المتهم ضرب والدته بسبب مطالبتها بالابتعاد عن عشيقته.. وتعمد قتلها

واصل الابن المتهم اعترافه بتفاصيل جريمته التي نفذها أمام عشيقتها، مضيفًا أنَّه بعدما تخلص من قتل والدته ارتدت عشيقته ملابسها، ثم طلب منها إعداد «كوبايتين شاي» حتى يتمكّن من إيجاد مخرج من الجرمية، حتى هداه تفكيره بالادعاء أنَّ والدته ماتت بسبب غيبوبة سكر.

الابن المتهم الذي يعمل موظفًا في إحدى الشركات الخاصة، اعترف في تحقيقات النيابة، التي انتهت إلى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد أنَّه ذهب إلى مفتش الصحة وأبلغه أنَّ والدته ماتت بسبب بتعرضها لغيبوبة سكر، فحضر معه إلى المنزل وعند مناظرة جثمانها رفض استخراج شهادة الوفاة قائلًا له: «الموضوع هيروح النيابة.. أنت قتلتها»، وبعد دقائق وصلت قوة أمنية وألقت القبض عليه وواجهته بأدلة الاتهام اعترف بتفاصيل الجريمة، وأنَّه «قتل والدته دون قصد أو تخطيط للجريمة، وأن هدفه كان منعها من فضيحته أمام الجيران خاصة أن عشيقته كانت داخل الشقة عارية».