البرلمان يناقش الموافقة على منحة يابانيه بمليار ين اليوم

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 696 لسنة 2020، الخاص بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية منحة قيمتها مليار ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الموقعة بتاريخ 21/10/2020.

وكانت اللجنة الاقتصادية برئاسة أحمد سمير، وافقت على الاتفاقية أمس، حيث يتم استعراض بنود الاتفاقية من خلال تقرير اللجنة والتصويت على ما انتهت إليه.

كما تناقش الجلسة برئاسة المستشار حنفي جبالي قرار رئيس الجمهورية رقم 697 لسنة 2020، بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.

ويتناول المجلس في جلسته، اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على منحة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع دعم تهيئة بيئة عمل آمنة لتحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاریخي 37/10/2020 و8/11/2020.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية وفقا للخطابات المتبادلة بأن تقدم الوكالة الإسبانية التعاون الدولي من أجل التنمية الوكالة الإسبانية، منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل المشروع، وهي منحة لصالح المجلس القومي للمرأة باعتباره الجهة المستفيدة من المشروع.

و طبقا للخطابات المتبادلة، تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع 29 شهرا تبدأ من تاريخ اعتماده من الحكومة المصرية، وتمكن من هذه الفترة من خلال إبرام خطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية در تفضي الخطابات المتبادلة بأن يودع مبلغ المنحة في حساب البنك المركزي المصري باسم المشروع، على أن يكون هذا الحساب غير قابل لأية إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية.

وتدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الإسبانية إخطارا من الحكومة المصرية، يفيد باستيفاء هذا المتطلبات القانونية اللازمة للنفاذ، ولتشرف وزارة الخارجية برفع الأمر.

كما يناقش المجلس اليوم 6 اتفاقيات بمنح من عدد الدول والجهات الدولية وتنعقد اللجان البرلمانية وعددها 25 لجنة، اليوم، لمناقشة عدد من القضايا والاتفاقيات والقوانين.