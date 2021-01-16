«طيران البرلمان» توافق على اتفاقية لدعم المرأة في قطاع السياحة

وافقت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية التعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة الحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع «دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة المرأة في قطاع السياحة» في جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاریخي 27 أكتوبر 2020 و8 نوفمبر 2020.

ونصت الاتفاقية والتي تشتمل على مادة وحيدة «ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية» الموقعة في القاهرة بتاريخي 27 أكتوبر 2020 و8 نوفمبر 2020، وذلك مع التحفظ، بشرط التصديق من الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي صدر برئاسة الجمهورية في 16 جمادى الأولى سنة 1443 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020.

المذكرة الإيضاحية

ونصت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية وفقا للخطابات المتبادلة بأن تقدم الوكالة الإسبانية التعاون الدولي من أجل التنمية الوكالة الإسبانية منحة بمنع 200 ألف يورو لتمويل المشروع، وهي منحة لصالح المجلس القومي للمرأة باعتباره الجهة المستفيدة من المشرع، وطبقا للخطابات المتبادلة، تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع 29 شهرا تبدأ من تاريخ اعتماده من الحكومة المصرية، وتمكن في هذه الفترة من خلال إبرام خطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية تفضي الخطابات المتبادلة بأن يودع مبلغ المنحة في حساب البنك المركزي المصري باسم المشروع، على أن يكون هذا الحساب غير قابل لأية إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية.

وتدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الإسبانية إخطارا من الحكومة المصرية يفيد باستيفاء هذا المتطلبات القانونية اللازمة للنفاذ، ولتشرف وزارة الخارجية برفع الأمر.

نائب يعترض على عدم تضمين الأقصر وأسوان ضمن القرار ويطالب بالتعديل

فيما اعترض النائب بهاء أبو الحمد عثمان، على المناطق الجغرافية المقرر تفعيل الاتفاقية بها، مشيرا إلى أن التفعيل يقتصر على ثلاث محافظات فقط هي القاهرة والبحر الأحمر وشرم الشيخ.

وطالب عثمان، بضرورة إضافة مناطق الأقصر وأسوان وسيناء، إلى مواقع تفعيل الاتفاقية، لا سيما وأن تلك المناطق أكثر المناطق السياحية المتضررة سياحيا ويعاني أهاليها منذ عام 2011 وحتى الآن بسبب كورونا، وبالتالي تعد هي الأولى بتفعيل الاتفاقية بها.

كما طالب بتأجيل المناقشة لحين تعديل الاتفاقية من جانب الحكومة، حتى يكون هناك مساواة في مناطق تفعيل الاتفاقية.

وعقبت نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، بأنه ليس من صلاحيات اللجنة تعديل الاتفاقيات ولكن يمكنها التوصية بذلك.