موظف يستولي على 6 ملايين جنيه من زملائه.. والضحايا: «اشترى ذهب لمراته»

هرب موظف بإحدى الشركات بمحافظة السويس، بعد استيلائه على 6 مليون جنيه من مواطنين، بينهم زملائه في العمل، تحت مزاعم توظيف أموالهم في شراء حاويات بضائع بميناء العين السخنة، وحرر الضحايا محاضر بقسم شرطة فيصل بوقائع النصب والاحتيال عليهم.

وقدم المواطنون الذين تعرضوا للنصب مستندات، وقع عليها المتهم «رامي. أ»، 38 عامًا، تفيد بالاستيلاء على أموالهم، مؤكدين أنه يعمل بإحدى الشركات بمحافظة السويس، بالإضافة لعمله خارج الشركة في شراء شراء حاويات البضائع المستوردة.

ووصل عدد البلاغات المقدمة من 10 مواطنين من بين الضحايا التي قام المتهم بالنصب عليهم، وقدموا المستندات الخاصة بإدانة المتهم، فيما أكد عدد من الضحايا أن المتهم هرب من داخل المحافظة.

وقالت رحاب محمد، إحد الضحايا، إن المتهم حصل منها ومن أشقائها فقط علي مبلغ مليون جنيه، لشراء بضائع مستوردة بحاويات بضائع قادم من الخارج بميناء العين السخنة بالسويس، مستغلًا انه زميل شقيقها بإحدى الشركات بالسويس، وأن شقيقها كان يثق به جدًا لأنه صديقه.

وأكدت أن المتهم أخذ أموالًا من أكثر من 20 شخصًا، ووصل إجمالي ما حصل عليه إلى 6 ملايين جنيه، وخلال الفترة الماضية اختفى من عمله، وعندما سألنا زوجته، أكدت أنه سيعيد لهم أموالهم، ثم أبلغتنا أن زوجها قام بتطليقها وأنها لا تعرف مكانه، وأكدت الضحية أنه اشترى من أموالهم كميات من الذهب إلى زوجتة قبل هروبه.

وقال غريب طه، موظف، إن المتهم حصل منه على 400 ألف جنيه، وأنه أوهمه أنه سيحصل على مبالغ مالية كبيرة، من شراء وبيع بضائع الحاويات المستوردة من ميناء العين لسخنة، لكنه اختفى تمامًا، مشيرًا إلى أن الضحايا حاولوا البحث عنه لكن دون جدوى، مؤكدًا أن المتهم نصب علي العديد من المواطنين.