مؤسسة دولية تتوقع تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال 6 أشهر مقبلة

توقعت مذكرة بحثية أصدرتها مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية، أن يقبل البنك المركزي المصري على تثبيت سعر الفائدة، خلال 6 أو 9 أشهر مقبلة، على خلفية ارتفاع محتمل لأسعار الأغذية والبترول.

خفض يصل إلى 150 نقطة أساس حتى نهاية 2022

وقالت كابيتال إيكونوميكس، فى بيان، من المتوقع أيضا أن يستأنف البنك المركزي دورة التيسير النقدي في الربع الأخير من العام الحالي، بخفض متوقع يصل إلى 150 نقطة أساس حتى نهاية 2022، وأن يصل معدل التضخم العام إلى 7% في الربع الثالث من العام الجاري، ليكون مساويا لمستهدف البنك المركزي الجديد للتضخم والبالغ 7% (±2%) بنهاية 2022.

ويتوقع التقرير أن يتراجع التضخم بعد ذلك تدريجيا ليقترب من المستويات المنخفضة القياسية التي سجلها خلال الأشهر الست الماضية مسجلا 5.7% في نوفمبر و5.4% في ديسمبر الماضي.

ويرجح التقرير ارتفاع أسعار الوقود في أبريل المقبل، بناء على توقعاته باستمرار ارتفاع أسعار النفط.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في وقت سابق من الشهر الجاري الإبقاء على أسعار الوقود دون تغيير لمدة ثلاثة أشهر أخرى في أول اجتماع لها هذا العام، وكذلك يتوقع التقرير ارتفاع أسعار الغذاء بسبب ارتفاع أسعار الحاصلات الزراعية عالميا.

وتوقعت استقرار سعر صرف الدولار عند مستوى 16 جنيها بنهاية 2021، مقارنة بـ 15.6 جنيه حاليا.

ويستند توقعات المؤسسة البحثية، على اقتراح صندوق النقد الدولي في وثائق مراجعة اتفاق الاستعداد الائتماني مع مصر، أن يسمح صانعو السياسات بمرونة أكبر في سعر الصرف كمؤشر على احتمال أن الجنيه قد يكون مبالغا في تقييمه إلى حد ما.

وقرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة عند سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.