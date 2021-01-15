خطوات الحصول على قرض شقة سكنية في عدد من البنوك

يسعى كثير من الشباب إلى الحصول على شقة سكنية تكون خاصة بهم حتى يستطيعوا بناء حياة جديدة بالانفصال عن الأسرة أو للزواج وبناء حياة أسرية، وتقدم عدد من البنوك القرض العقاري للشباب بدءً من سن 21 عاما، وحتى وإن كان العميل مازال طالبا جامعيا، وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات الحصول على قرض التمويل العقاري في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، كالتالي:

البنك الأهلي المصري

شروط الحصول على قرض التمويل العقاري

- ألا تقل سن المقترض عن 21 عامًا عند تاريخ منح التمويل، ولا تتعدى 60 عامًا لجميع شرائح العملاء في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين، أيهما اقرب.

- يقوم العميل المقدم على طلب التمويل العقاري بدفع نسبة 20% من سعر الوحدة، ويصل الحد الأقصى إلى 50%.

- أن يكون المتقدمون للحصول على قرض التمويل العقاري من المصريين المقيمين فقط.

- قيمة التمويل تصل حتى 80% من قيمة الوحدة وفقا للتقييم.

- تحديد الدخل الشهري للحصول على قرض التمويل العقاري وفق إعلان صندوق التمويل العقاري.

- عدم امتلاك المتقدم أي وحدة سكنية خاصة به حتى في حالة الميراث.

- يصل الحد الأقصى لمدة سداد التمويل العقاري إلى 20 عامًا.

- تُحتسب نسبة عبء الدين بحد أقصى 40% من صافي الدخل الشهري.

المستندات المطلوبة

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي الخاص بالعميل.

- تقديم شهادة قيد للذكور والإناث.

- تقديم إيصال مرافق حديث الإصدار.

- تقديم مستندات إثبات الدخل.

بنك مصر

مزايا قرض التمويل العقاري

- تمويل يصل إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية.

- مدة القرض تصل إلى 20 سنة.

- من الممكن منح القرض بضمان وحدة سكنية أخرى، على أن تكون مسجلة في الشهر العقاري.

- وثيقة تأمين على الحياة والعجز الكلي يتحملها البنك.

- يصل الحد الأقصى للتمويل إلى 5 ملايين جنيه.

- تصل فترة السداد إلى 240 شهرا.

- يجرى الحصول على قرض التمويل العقاري بمعدل عائد تنافسي.

- يحصل العميل على تأمين مجاني على الحياة في حالة الوفاة، دون طلب البنك لأي مستحقات.

- إمكانية منح القرض للزوج والزوجة في حالة عمل الزوجة.

- إعفاء العميل من مصروفات فتح الحساب «الدمغة النسبية، ومصاريف الاستعلام الائتماني».

شروط الحصول على قرض التمويل العقاري

- ألا يزيد السن عن 65 عاما عند استحقاق القرض لجميع العملاء بشرط ألا يتجاوز تاريخ نهاية القرض تاريخ انتهاء الخدمة.

- ألا يقل الدخل عن 3 آلاف ​جنيه، وألا يتعدى القسط الشهري 40% من المرتب.

المستندات المطلوبة

- سند ملكية مسجل خال من الحقوق العينية للغير.

- رخصة البناء أو تصريح البناء.

- شهادة من الضرائب العقارية تفيد بتكليف العقار باسم المالك وأن الضرائب العقارية على الوحدة السكنية مسددة بالكامل.

- شهادة تصرفات عقارية لمدة 15عاما.

- أى مستند إضافي تطلبه الإدارة القانونية.