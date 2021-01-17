وفاة السفير الروسي في الإمارات عن عمر ناهز 68 عاما

قالت السفارة الروسية في العاصمة الإماراتية «أبو ظبي»، اليوم، إن السفير سيرجي كوزنيتسوف توفي عن عمر يناهز 68 عاما، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وعبرت السفارة الروسية، في بيان على موقعها الإلكتروني عن حزنها الشديد للرحيل المفاجئ للسفير، الذي وافته المنية في العاصمة الروسية «موسكو»، أمس السبت.

وذكرت السفارة الروسية، أن كوزنيتسوف شغل مناصب مختلفة في الخارجية الروسية، بينها منصب القنصل العام في جدة والسفير لدى جيبوتي والصومال، فيما تم تعيينه سفيرا لروسيا لدى الإمارات في أبريل 2019.

من جانبها، أعربت السفارة الإماراتية لدى روسيا عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة السفير الروسي وإلى الحكومة الروسية، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

وفي ديسمر من العام الماضي، قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، إن علاقة بلاده مع روسيا ستخطو خطوات كبيرة إلى الأمام.

وأضاف بن زايد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في العاصمة الروسية «موسكو»، إن الإمارات لديها علاقات إستراتيجية شاملة مع روسيا، وستعمل معها لجعل المنطقة مزدهرة وعصرية.

وأوضح الوزير الإماراتي في ذلك الوقت، أن الإمارات تتطلع مع روسيا لاستقرار ليبيا قريبا، مضيفا أن المنطقة لا يجب أن تكون مزدحمة بأسلحة الدمار الشامل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية الروسية.

ورحب بن زايد، بالمبادرة الروسية للتهدئة في المنطقة، مشيرا إلى أن الإمارات تعمل مع أطراف عربية ودولية لضمان استقرار الأوضاع في ليبيا.