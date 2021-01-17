هاجر أحمد «حامل» في «أهل الكهف»: التصوير قريبا

بعد فترة من التحضيرات، أعلن المنتج وليد منصور عن انضمام الفنانة هاجر أحمد إلى صناع الفيلم السينمائي الجديد «أهل الكهف»، والذي سيتم البدء في تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونشر «منصور» صورة البوستر الدعائي الخاص بالفنانة هاجر أحمد، وهو الذي ظهرت فيه مرتدية ملابس تاريخية تبدو عليها الحمل.

تدور قصة فيلم «أهل الكهف» عن عام 250 ميلادياً، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

«أهل الكهف» من بطولة الفنان خالد النبوي، محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، محمد فراج، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، ماجد المصري، وأحمد عيد، ومأخوذ عن رواية حاملة لنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم.

وقد عبر الفنان محمد ممدوح عن مشاركته في العمل قائلاً، «مبسوط جدا إني هشتغل مع النجم خالد النبوي وأساتذة كبار زي أيمن بهجت قمر وعمرو عرفة، استنونا قريب في فيلم أهل الكهف».

فراج: فريق العمل ملئ بالنجوم

وأكد محمد فراج، أن الدور بمثابة تحدي مفاجئ له، إذ لم يقدمه من قبل في السينما والدراما، فضلاً عن تعاونه لأول مرة مع المخرج الكبير عمرو عرفة، وهو ما يسعده بالتأكيد، لافتا إلى أن فريق العمل مليئ بالنجوم سواء في العدد أو القيمة الفنية.

وأضاف فراج: «اختيار موضوع الفيلم جديد ومشوق ويُحسب للسيناريست أيمن بهجت قمر، أي أن العمل ككل جديد في الشكل والمضمون».

ومن المقرر تصوير العديد من المشاهد خارج مصر خلال الفترة المقبلة، وطرحت الشركة المنتجة، البوسترات الرسمية للفيلم، المأخوذ عن نص أدبي يحمل نفس الاسم للكاتب الراحل توفيق الحكيم.