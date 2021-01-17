مستشفى أسيوط الجامعي يجري 357 عملية جراحية واستقبال 10 آلاف مريض في عام

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، حصاد مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي لعام 2020، التي شهدت تحقيقها للعديد من الإنجازات والنجاحات الطبية والصحية، لما تمثله من إضافة جديدة للخدمات الصحية المتخصصة التي تقدمها مستشفيات أسيوط الجامعية لملايين المرضى سنويا من مختلف محافظات الصعيد، تنفيذًا لخطة الجامعة في استكمال المدينة الطبية المتكاملة بمختلف صروحها الطبية الرائدة والتي تتميز بها جامعة أسيوط والعمل على توفير خدماتها الطبية والصحية لأفراد المجتمع.

وأشار الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إلى أن عام 2020، شهد نجاح مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي فى تقديم العديد من الخدمات الطبية والصحية للمترددين عليها والتخفيف عن كاهلهم متاعب ومشقة السفر من خلال استقبالها 10616 مريضا بواقع 2941 حالة أطفال و154 حالة أسنان، وحالة واحدة من أمراض القلب و4456 أمراض الباطنة و785 حالات جراحة و9 حالات من أمراض الجلدية و1591حالة جراحة العظام و622 حالة من النساء و27 حالة جراحة التجميل، واستقبلت 4391 حالة من العيادات بواقع 1140حالة أطفال و19 حالة من أمراض القلب و511 حالة أسنان و856 حالة باطنة و311 حالة جراحة و176 حالة جلدية و767 حالة جراحة العظام و610 حالات للنساء وحالة واحدة لجراحة التجميل.

وأوضحت الدكتورة غادة محمد سيد مدير مستشفى أسيوط الجديدة، أن عام 2020 المنقضي شهد إجراء 357 عملية جراحية في مختلف التخصصات الطبية بواقع 59 عملية جراحية للنساء والتوليد و120 جراحة عامة «مجاني» و178 جراحة خاصة «علاج أجر» وافتتاح وحدة عمليات جراحة العظام، مشيرة إلى أن استمرار إدارة الجامعة في التوسع وزيادة وتطوير خدماتها الطبية والصحية في مختلف التخصصات.

ومن المقرر أن يشهد عام 2021 افتتاح عددا من الوحدات والتي تضم استكمال وحدة المبتسرين واستكمال وحدة الغسيل الكلوي المصغرة واستكمال الجناح الثاني للعمليات واستكمال العيادات الخارجية «أنف وأذن وحنجرة ورمد» بكامل تجهيزاتهم وتجهيز مبنى يشمل العيادات الخارجية، وزيادة عدد الأسرة وغرف إداريين، ووحدة غسيل كلى كاملة، بما يسهم في تعزيز كفاءة النظام الإداري الداعم للخدمات الطبية المقدمة.