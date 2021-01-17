ارتفاع ضحايا هجوم الميليشيات على «الجنينة» غربي دارفور إلى 48 قتيلا

أعلنت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا»، ارتفاع عدد قتلى هجوم الميليشيات على مدينة «الجنينة» غرب دارفور في السودان إلى 48 قتيلا.

وكانت السلطات السودانية، فرضت في وقت سابق، حظر تجوال في ولاية غرب دارفور على خلفية أعمال العنف.

وأشار شهود عيان، اندلاع اعمال العنف جاء على خلفية مشاجرة أدت لمصرع شخص وإصابة آخرين كما احرقت عديد من المنازل

كما اوضح الشهود، أن الشجار اندلع بين فردين من قبيلتي «المساليت» و«العرب» وعلى إثرها طعن القتيل «منتمي إلى العرب» وجرى القبض على الجاني لكن مليشيات مسلحة عمدت إلى مهاجمة «الجنينة» من كافة الاتجاهات.

من جانبه، فرض والي غرب دارفور محمد عبدالله الدومة، أمس السبت حظراً شاملاً للتجوال بـ«الجنينة»، كما فوض الوالي السوداني، القوات النظامية باستعمال القوة.

وعقد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، أمس السبت، اجتماعاً عاجلاً لمناقشة تطورات احداث «الجنينة» عاصمة ولاية غرب دارفور، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السودانية الرسمية «سونا».

وقرر الاجتماع، إرسال وفد بشكل عاجل لمدينة «الجنينة» برئاسة النائب العام تاج السر الحبر لمتابعة الأوضاع واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الوضع واستعادة الهدوء والاستقرار بالولاية.

وكانت حكومة وسط دارفور، ناشدت في وقت سابق، أهل «الجنينة» بتحكيم صوت العقل وتفويت الفرصة على كل من يريد أن يعبث بأمن واستقرار المدينة، مطالبة العقلاء بالدخول في إجراء مصالحات عاجلة وإعادة الأمور الى نصابها.

وكان «تجمع المهنيين السودانيين»، أدان مساء أمس السبت، الجرائم البشعة التي ارتكبتها مليشيات مسلحة بحق السودانيين العزل في «الجنينة»، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

واتهم التجمع السوداني، في بيان نشره على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مليشيات مسلحة بشن هجوم على المدينة من جميع الاتجاهات وممارسة جرائم بشعة وانتهاكات جسيمة في حق السودانيين العزل.