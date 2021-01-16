السودان: لن نسمح بفرض سياسة الأمر الواقع حول السد الإثيوبي

قالت السودان إنها لن تسمح بفرض سياسة الأمر الواقع التي تتبعها إثيوبيا فيما يتعلق بالسد الإثيوبي، وفقا لتصريحات المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان، في مؤتمر صحفي بخصوص التطورات على الحدود الأثيوبية- السودانية.

وأوضح الفكي، مساء أمس، ردا على سؤال حول وضع مفاوضات السد الإثيوبي، قائلا: «إثيوبيا تمضي في سياسات فرض الأمر الواقع، حيث قامت بالملء الأول بلا مشاورات، وتتجه إلى الملء الثاني بلا اتفاق، وهو أمر رأينا فيه واضح»، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن السودان اتخذ مواقف شديدة الصرامة، ليس فقط في موضوع الملء، ولكن أيضا الإدارة المشتركة، بسبب تأثير السد الإثيوبي على سد الرصيرص السوداني، متابعا: «موقفنا أن هذا الأمر لن يتكرر مرة أخرى، لأن سياسة فرض الأمر الواقع، لن تسير ولن نسمح بها».أعلن السودان احتجاجه، الأحد الماضي، على إعلان إثيوبيا الاستمرار في ملء السد الإثيوبي، مؤكدًا: «لا يمكننا الاستمرار في دورة مفرغة من التفاوض حول السد الإثيوبي».

ويمثل السد تهديد مباشر لخزان الروصيرص السوداني، والذى تبلغ سعته التخزينيه أقل من 10% من سعة السد الإثيوبي، اذا تم الملء و التشغيل دون اتفاق و تبادل يومى للبيانات، وفقا لياسر عباس وزير الري والموارد المائية السوداني، في وقت سابق من الشهر الجاري، قائلا إن السودان تقدم باحتجاج شديد اللهجة لإثيوبيا والاتحاد الأفريقى، حيث إن إصراراثيوبيا على الاستمرار في الملء للعام الثاني يشكل تهديدا جديا للمنشآت المائية السودانية ونصف سكان السودان.

أكدت وزارة الخارجية المصرية، أن الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، بشأن مفاوضات السد الإثيوبي، أخفق في تحقيق أي تقدم.