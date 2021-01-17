«شباب الأحزاب» تهنئ عمرو يونس بعضوية اللجنة العامة لـ«النواب»

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عمرو يونس، أمين سر التنسيقية، وعضو مجلس النواب، بحصوله على عضوية اللجنة العامة بمجلس النواب، متمنيّة له التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليه، حيث اختارت هيئة مكتب مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، 5 أعضاء في تشكيل اللجنة العامة، بينهم النائب عمرو يونس.

‎ووفقا لنص المادة 24، تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين أولا، ورؤساء اللجان النوعية ثانيا، وممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية التي حصلت على 10 مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية ثالثا، على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة ابتداءً من الفصل التشريعي التالي للعمل باللائحة، ورابعا: 5 أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس 10 فأكثر.

‎ويُدعى الوزيرُ المختص بشؤون مجلس النواب لحضور اجتماعات اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة (26) من هذه اللائحة، وتختص اللجنة العامة بعدة مهام، بينها مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التي يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأي بشأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.