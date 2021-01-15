نواب «التنسيقية» الحاصلون على مقاعد أمين السر ووكلاء اللجان

أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيانا، منذ قليل، بشأن نوابها الذين تم اختيارهم في اللجان النوعية بمجلس النواب، وحصولهم على مقاعد أمانة السر ومنصب الوكيل فيها داخل مجلس النواب، وذلك وفقا لنتائج انتخابات مكاتب اللجان النوعية، لتشكيل هيئات المكاتب، التي تضم رئسيًا لكل لجنة ووكيلين وأمين سر.

وأضافت التنسيقية، أن النتائج في تشكيل هيئات المكاتب جاءت على النحو التالي:

- االنائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية.

- النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية.

- النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية.

- النائب نادر مصطفى، وكيل بلجنة الثقافة والإعلام والآثار.

- النائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشؤون الإفريقية.

- النائب أحمد فتحي محمد، وكيل بلجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

- النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان.

- النائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

- النائب محمد أحمد عبدالعزيز، وكيل بلجنة حقوق الإنسان.

- النائب أحمد محمد زيدان، وكيل بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ليحصل بذلك نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أمانة السر في ست لجان، ومنصب الوكيل في أربعة لجان ضمن هيئة مكاتب اللجان النوعية، من أصل 25 لجنةً، تُعاون المجلسَ في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية وفقا للمادة 37 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.