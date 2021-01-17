المواصفات القانونية لـ السايس: مؤهل دراسي وشهادة صحية وزي موحد

«السايس» كلمة كانت تثير الريبة في قلوب أصحاب السيارات، كانوا يدفعون المال لمن يقوم بهذا الدور من باب «اتقي شره»، لكن لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع حسم الموضوع، «السايس» أصبح شخص معروف، وله مواصفات.. وكله بالقانون.

المواصفات القانونية لـ«السايس»

القرار رقم 5 لسنة 2021، الخاص باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، ينظم عمل «السايس»، وإصدار تراخيص للعاملين في هذه المهنة، ونص القرار على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة ويلغى كل ما يخالف أحكامه.

القانون حدد شروطًا يجب توافرها في «السايس»، ولا تصدر الرخصة له إلا حال تقديم أوراق ثبوتيه بذلك، بداية من بطاقة رقم قومي أو جواز سفر.. وصولًا إلى مؤهل دراسي وصورة لرخصة القيادة، والأهم شهادة صحية بعدم تناول المخدرات.

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، نصت المادة 1 منها على: يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون على النموذج المعد لذلك مرفقًا به المستندات الآتية:

مؤهلات «السايس»

1- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري.

2- المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه، ما لم يكن ذلك مثبتا ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، أو شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات.

3- تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا.

4- صورة من رخصة قيادة سارية (يجب تقديم أصل المستند عند التقديم للاطلاع عليه).

5- صحفية الحالة الجنائية.

6- شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة.وتنص المادة الثانية من القانون على أنَّه: تتسلم اللجنة طلب الترخيص، ويعطى له رقم مسلسل ويودع المستندات المرفقة به في ملف مستقل، ويسلم طالب الترخيص إيصالات بذلك.

زي مخصص للسايس

المادة (7) من قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع تنص على: يلتزم العاملون الذين يزاولون نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بارتداء زي مخصص لهم، وفقًا لما تحدده اللجنة المختصة، مع وضع علامة أو إشارة خاصة في مكان ظاهر على الزي المخصص لذلك، والالتزام بتحديد زي بلون مختلف في كل منطقة.