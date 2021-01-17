«التنمية المحلية» تصدر قرارا بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع

أصدَرت وزارة التنمية المحلية القرار رقم 5 لسنة 2021، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020.

ونص القرار على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع المشار إليه، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.

وجاءت في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع في مادتها الأولى، أنه يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون، مرفقا به المستندات الآتية:

- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري

- المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مثبتا في البطاقة، أو شهادة محو أمية.

- تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونا

- صورة من رخصة قيادة سارية يجب تقديم أصل المستند

- صحيفة الحالة الجنائية

- شهادة صحية تفيد بعد تعاطي المواد المخدرة

ونُشر القرار في الوقائع المصرية، للاطلاع عليه اضغط هنــا.