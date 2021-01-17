 إطلاق مبادرة «يلا صيانة» بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة

أطلقت إدارة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، مبادرة جديدة تحت شعار «يلا صيانة»، من خلال الفنيين والعاملين بالمستشفى، لإصلاح الرواكد الحديدية من كراسي ثابتة ومتحركة والخاصة بالمرضى ودخولها الخدمة مرة أخرى، بعد أن كان تُترك بالمخازن، أو تُهدر، أو تُباع خردة عن طريق طرحها في مناقصات.

وقال الدكتور محمد ناجي، مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، إن مبادرة «يلاصيانة»، لاقت إستحسانًا كبيرًا من الفنيين والعمال، ويتم حصر وفرز الكراسى الثابتة والمتحركة والمقاعد المتهالكة، ويتم تجمعيها داخل مخزن، ثم البدء فى أعمال اللحامات والصيانة، وربط الهياكل الحديدية وإعادتها لحالتها من جديد.

وأكد ناجى أن فكرة المبادرة جيدة ومتميزة لبث روح الولاء والانتماء، والحفاظ على الممتلكات العامة.

في وقت سابق، أهدت دفعة عام 2015 من ضباط الشرطة (2 تروللي) لنقل المرضى بالمستشفى، مساهمة منهم في تقديم خدمة طبية للمرضى، حيث أعرب الدكتور محمد ناجي مدير المستشفى عن خالص شكره للضباط ودورهم في خدمة الوطن، ودعم المجال الصحي.