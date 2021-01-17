عابد: قانون أسر الشهداء تكريم لأسرهم في ظل قيادة حكيمة للرئيس السيسي

وافق النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، بمجلس النواب علي قانون أسر الشهداء

قائلا : أن جلسة البرلمان اليوم جلسة تاريخية ،ولاسيما أن هذا البرلمان المنتخب يناقش أول مشروع قانون فى دور الانعقاد الأول ، و هو قانون اسر الشهداء .

وأشار إلى أن القانون يعد تكريما لاهالي واسر شهداء مصر، فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى ، حيث أنه يضع أسر الشهداء على رأس إهتماماته .

عابد: لدينا ١٦٢ نائبة عظيمة تحت قبة البرلمان

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018

واضاف رئيس لجنه النقل والمواصلات ان لدينا تحت قبه هذا البرلمان ١٦٢ عظيمة من عظيمات مصر موجودين معنا تحت قبة البرلمان، وهذا يرجع لاهتمام القيادة السياسيه بالمراءة المصرية العظيمة

كماوجه رئيس لجنه النقل والمواصلات التهنئة لشباب البرلمانين لافتا انه منذ ١٨٦٦ وانشاء البرلمان لم يمثل هذا العدد من الشباب تحت قبة البرلمان

واكد علاء عابد انه لابد ان نكون اول البادءين لدعم الصندوق ، لابد يكون لهم دعم مادي لاسر الشهداء في الصحة والتعليم وكافة المجالات

وكان مجلس النواب قد وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون ،ويتمثل فى الحرص على زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظراً للالتزامات العديدة التي نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التي نص عليها القانون ، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون ، الأمر الذى يستلزم تعزيز موارد الصندوق المشار إليه وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة