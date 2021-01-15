نادر مصطفى: مجلس النواب لديه نية لتحسين أوضاع الإعلام

أكد الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أن انتخابات لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، التي أقيمت أمس الخميس، كانت مريحة بدرجة كبيرة، واستطاع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، في حصد 90% من الأصوات، موضحا أن ملفات هذه اللجنة، توصف بأنها ملفات هامة جدا، وهناك نية قوية من قبل النواب المنتخبة لتلك اللجنة في تحسين أوضاع الإعلام، خاصة أن البعض ينظر إلى العديد من النقاط، التي نستطيع أن نبني عليها ليتمتع المواطن المصري بما يستحقه من إعلام أفضل.

الملف الثقافي وتنمية وعي المواطن على رأس أولويات اللجنة

وأضاف «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية اليوم الجمعة، برنامج «أحداث اليوم»، المذاع قناة «extra news»، بالتأكيد الملف الثقافي وتنمية الوعي الوطني، على رأس أولويات أجندة عمل اللجنة أيض، خاصة أن الدولة تملك الكثير من قصور الثقافة المنتشرة بكل ربوع الجمهورية، ونستطيع أن نرتقي بأدائها ويتمتع أيضا المواطن من خلالها على جرعة ثقافية مميزة، تساهم بشكل أكبر في تنمية الشعور الوطني ونبذ الفكر التطرفي.

سنحدد أدوات عملنا فور وضع خطة اللجنة خلال الفترة القادمة

وأوضح وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أننا اليوم أمام برلمان جديد، وهناك رغبات في الإضافة على خطة عمل اللجنة، خلال الإجتماعات التي ستشدها، الأسبوع القادم، لافتا أنه بمجرد وضع خطة اللجنة، سنحدد الملفات التي سنبدأ العمل عليها، وتحديد الأدوات التي سنستخدمها للوصول إلى أهدافنا بتلك الملفات.

وأكمل، هناك بالتأكيد ملفات وقضايا قديمة نتحدث عنها باستمرار، ونضيف إليها وننقح الأفكار المطروحة لها، وكذلك هناك ملفات جديدة، يطرحها التطور المذهل، الذي تشهده مجالات الفمر والثقافة والإعلام يوما بعد الأخر.

وواصل، ولكن هناك نقطة أرغب في التنبيه إليها، وهي زيادة أعداد أعضاء اللجنة، التي شهدت إقبال من أساتذة متخصصون وحاصلون على درجات عليا ولديهم خبرات كثيرة في هذه الملفات أو ملفات مرتبطة بها، ومن ثم أتوقع أن يضيف هؤلاء النواب إلى خطط عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، من خلال ما لديهم من خبرات وقدرات.