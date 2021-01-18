«عطا المراكيبي».. قصة دور رفضه نور الشريف وتألق فيه أحمد خليل

يعد مسلسل «حديث الصباح والمساء» من أشهر الأعمال الدرامية في القرن الواحد والعشرين التي حققت نجاحًا كبيرًا بعد عرضه بسنوات طويلة على شاشة التليفزيون، وأصبح أحد علامات الدراما المصرية.

مسلسل «حديث الصباح والمساء» عرض عام 2001 أي منذ 20 عامًا عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ الذي غادر دنيانا عام 2006، سيناريو وحوار الكاتب محسن زايد، إخراج أحمد صقر.

20 عامًا مرت على عرض المسلسل بالتليفزيون

ضم مسلسل «حديث الصباح والمساء» عدد كبير من نجوم الدراما الذين ظهروا خلال عدد معين من الحلقات خصوصًا وأن فلسفة العمل قائمة على «الحياة والموت» والتي ترجمها الشاعر فؤاد حجاج في كلمات تتر البداية الذي تغنت به الفنانة أنغام «ساعة ميلاد الفرح كان فيه حبيب رايح»، على رأسهم ليلى علوي، عبلة كامل، دلال عبدالعزيز، أحمد خليل، سلوى خطاب، محمود الجندي، أحمد ماهر، أحمد زاهر، منة شلبي، نيللي كريم، مها أحمد، سامي مغاوري، مجدي كامل، أحمد الفيشاوي، خالد النبوي، طارق لطفي، إبراهيم يسري، علا غانم، محمد نجاتي، سوسن بدر.

«هدى هانم وعطا المراكيبي» من أغرب قصص الحب بمسلسل «حديث الصباح والمساء» والتي جمعت بين هدى هانم، سليلة البشوات والعائلات الراقية الثرية، وجسدت شخصيتها الفنانة ليلى علوي، وبين عطا المراكيبي الفقير الذي يقوم بتصنيع الأحذية «المراكيب» ويجسد شخصيته الفنان أحمد خليل، وتنشأ بينهما قصة حب ورغم معارضة عائلة هدى هانم، لكنها تتمسك بحبيبها وتتزوجه ويعيش معها بـ«السرايا» وتنجب منه طفلان ليصبحان بعد ذلك شابان ويوم زفافهما يرحل الأب عطا المراكيبي.

نور الشريف اعتذر عن دور «عطا المراكيبي» لانشغاله بـ«الحاج متولي»

نجحت شخصية عطا المراكيبي نجاحًا كبيرًا وأصبحت من أكثر الشخصيات بمسلسل «حديث الصباح والمساء» التي ارتبط بها الجمهور بسبب تألق أحمد خليل في أداءه التمثيلي، وهى الشخصية التي ذهبت في المقام الأول إلى الفنان نور الشريف، ورغم إعجابه بالسيناريو إلا أنه تحفظ على وفاة «عطا المراكيبي» في بداية الحلقات وانتهاء دوره، فضلًا عن تعاقده على مسلسل «عائلة الحاج متولي» بنفس العام.