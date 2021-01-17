بعد إندماج «فيات وبيجو».. المجموعة الجديد تدرس شراكة مع شيري الصينية

بعد أقل من أسبوعين من الإندماج الذي وقع بين شركتي صناعة السيارات «فيات كرايسلر ومجموعة بي إس إيه» اللتان إندمجا لإنشاء عملاق للسيارات تحت اسم ستيلانتيس Stellantis، تجري الشركتان حاليا محادثات مع شركة «شيري» للسيارات الصينية المحدودة ومجموعة «قوانغتشو» للسيارات لإنشاء مشروع مشترك.

وتخطط المجموعة الجديدة ستيلانتيس، للإستحواذ على 75٪ من الأسهم في المشروع، والتي ستصنع مجموعة متنوعة من المركبات من سيارات الركاب إلى السيارات الموفرة للطاقة، حسب ماذكره بلومبرج في تقريره، وأضاف إن الشركة قد تغلق أيضًا مشروعًا مشتركًا قائمًا في الصين لتفريغ بعض طاقتها.

وبعد الاندماج أصبحت الشركة الجديدة رابع أكبر شركة لإنتاج السيارات في العالم، ويترأسها كارلوس تافاريس، رئيس مجموعة «بي إس إيه»، ومن جابنه قال جون إلكان، رئيس مجلس إدارة شركة فيات كرايسلرخلال اجتماع المساهمين الافتراضي: «إننا نعيش حقبة عميقة من التغيير في صناعتنا، نعتقد أن العقد القادم سيعيد تعريف التنقل كما نعرفه، نحن وشركاء الاندماج في مجموعة (بي. إس. إيه) عازمون على لعب دور رائد في بناء هذا المستقبل. هذه النية هي التي جمعتنا».

وستتمتع الشركة الجديدة ستيلانتيس، بالقدرة على إنتاج 8.7 مليون سيارة سنويا بإرادات 203 مليارات دولار، بالإضافة بصمة واضحة لها في عالم تطوير صناعة السيارات الكهربائية.

وستندرج تحت الشركة الجديدة ستلانتيس 14 علامة تجارية، بداية من علامات فيات ومازيراتي والعلامات التي تركز على السوق الأمريكية جيب ودوج ورام التابعة لـ"فيات كرايسلر"، بالإضافة إلى علامات بيجو وستروين وأوبل ودي.إس التابعة لمجموعة بي.إس.إيه التي تركز بشكل تقليدي على الأسواق الأوروبية.

ومن المقرر، بدء تداول أسهم ستلانتيس في بورصتي ميلانو وباريس في 18 يناير 2021 الجاري، وفي سوق نيويورك في اليوم التالي.