«النواب» يوافق على مجموع تعديلات قانون صندوق تكريم أسر شهداء الوطن

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجمل تعديلات قانون صندوق تكريم أسر شهداء الوطن، وأحال رئيس مجلس النواب التعديلات إلى مجلس الدولة لمراجعتها.

وقال المستشار حنفي جبالي في نهاية الجلسة الثانية اليوم: أشكر جميع النواب على المناقشة الثرية التي شهدها تعديلات قانون صندوق تكريم أسر الشهداء، ويجب أن تتسم جميع الجلسات بهذا الشكل الرائع، وضرورة البعد عن الكلام النظري والإطالة في الحوار.

واستطرد جبالي قائلا: هذا هو البرلمان المصري الذي يعبر عن حضارة مصر الكبيرة كما طالب رئيس مجلس النواب، الأعضاء بضرورة تفعيل التابلت الإلكتروني للحد من تداول الأوراق في ظل الوباء اللعين والالتزام بالممارسة البرلمانية.

وقال: اعتبارا من الغد لن تمنح الكلمة الإ لمن تقدم بها في اليوم السابق للجلسة، ولن نميز أغلبية أو معارضة، ومن لم يتقدم بالكلمه لن يسمح بهذا الأمر.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقدمت فيه الحكومة باقتراح تعديل البند الخامس من المادة السادسة.

وقال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إن هذا التعديل يأتي تأكيدا من الحكومة على تكريم الشهداء وأسرهم.

ويقضى التعديل بموجب ما تم الموافقة عليه بتوفير الاشتراك لأسر الشهداء في مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بشكل مجاني.

ويعد هذا القانون هو أول مشروع ينتهي منه مجلس النواب في دور الانعقاد الأول، وينتظر إقراره بشكل نهائي عقب مراجعته في مجلس الدولة.