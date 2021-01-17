أستاذ ميكروبيولوجي: هناك تحورات تحدث لـ«كورونا» مرة أو مرتين شهريا

أشاد الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ الميكروبيولوجي، ومدير الأقسام البحثية بمدينة زويل، بالجهود التي قامت بها الدولة المصرية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة من أجل المساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث ذكر أن الدولة حريصة كل الحرص على صحة المواطنين.

رؤية واضحة

وأضاف «الشبيني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الآن»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن الدولة المصرية تعكف على القيام بكل الإجراءات التي من شأنها توفير الموارد الكافية لشراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لكافة المواطنين، كما أن هناك رؤية واضحة لكل مؤسسات الدولة للحد من انتشار الوباء.

تحورات طفيفة وغير ملحوظة

وأشار أستاذ الميكروبيولوجي، ومدير الأقسام البحثية بمدينة زويل، إلى أن فيروس كورونا المستجد له سلالة واحدة، لكنها بعدة تحورات، فمنذ بداية ظهور فيروس كورونا والتحورات تحدث مرة أو مرتين كل شهر، موضحًا في الوقت ذاته أن التحورات قد تكون تحورات كبيرة أو تحورات طفيفة وغير ملحوظة.

سرعة كورونا

وأوضح أن جوهر فيروس كورونا يكمن في سرعته على الانتشار، وأن مساعدة التحورات الفيروس على الانتشار شيء مريع، كما أن التحورات قد تحدث في جينات معينة للفيروس، ويمكن الخوف والقلق إذا وصلت التحورات لجوهر الجينات واستطاعت إحداث تحورات في عدد كبير من الجينات قد يؤثر على قدرة اللقاح في مواجهة الفيروس، مؤكدا أنه لا يوجد أي مؤشرات على دخول هذه المرحلة.