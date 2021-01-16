لماذا تظهر أعراض فيروس كورونا على المتعافين؟.. «الصحة» تجيب

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن الكمامات الطبية التي يتم بيعها في السوبر ماركت تصلح للاستخدام ولا تفقدها مميزاتها الطبية في حالة موافقة الإدارة المركزية لشئون الصيدلة عليها.

الصحة توضح ظهور أعراض فيروس كورونا مجددًا على المتعافين

وتابع المصدرلـ«الوطن»، أن أعراض الفيروس تظهر على الشخص المتعافي مرة أخرى، لافتًا إلى أن المتعافين يعانون من ضيق تنفس وألم في العضلات وكذلك ارتفاع طفيف درجة الحرارة، والبعض يعاني من التعب بمجرد الصعود للسلم.

وأضاف، أن وزارة الصحة والسكان قامت بإجراء عدد من الأبحاث علي بعض الفئات ومنهم المتعافين من الفيروس ووصلت الدراسة إلا أن هذه ماتسمي بمتلازمة ما بعد كورونا وتأخذ وقتها وتزول، لذلك علي متعافي كورونا أن يظل مستجيب للأدوية التي يكتبها الطبيب له بعد التعافي من الفيروس، فهناك البعض لا يلتزم بهذه الأدوية وتتنج عنده مضاعفات.

وأشار المصدر، إلى الأبحاث التى قامت بها لجنة الأخلاقيات والبحث العلمي بالوزارة والتي توصلت الي أن الشخص الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا في وقت سابق يتمتع بمناعة مؤقتة من 90 لـ180 يوم على الأقل بعدها يكون عرضة مرة أخرى للإصابة بفيروس كورونا.

الصحة ترفع أعلى درجة الاستعداد لمواجهة جائحة كورونا

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع مستشفياتها على مستوى الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة الوقائية اللازمة كافة، ضد أي فيروسات معدية.

كما أطلقت الوزارة عددا من المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للاطلاع على مستجدات الفيروس، وتلقي الاستفسارات من المواطنين كافة بشأن كورونا، فضلا عن برنامج «صحة مصر»، الذي يوفر المعلومات كافة، بخصوصه.

وقالت الوزارة إنه وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشر جيد لتعافي المريض من فيروس كورونا.