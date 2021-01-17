خبير صناعة: مشروعات قومية لزيادة عدد محطات تزويد السيارات بالغاز

قال المهندس جمال عسكر، رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين وخبير صناعة السيارات، إن مصر بها 230 محطة لتزويد السيارات بالغاز الطبيعي، وهو رقم قليل بالنسبة لعدد السيارات التي جرى تحويلها للغاز، وهو ما يسبب عزوف البعض من تحويل سياراتهم للعمل بالغاز.

يجرى إنجاز مشروعات قومية للغاز لزيادة عدد محطات

وأضاف «عسكر»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي بداية من عام 2014 عمل على إنجاز الكثير من المشروعات القومية للطرق، وحاليا يجرى إنجاز مشروعات قومية للغاز لزيادة عدد محطات تزويد السيارات بالغاز.

يجب أن تساوي عدد محطات الغاز نسبة السيارات المحولة

وأوضح أن الدولة تطمح لتغيير 250 ألف عربية خلال 3 سنوات، ولإنجاز ذلك يجب أن تساوي عدد محطات الغاز نسبة السيارات التي يجري تحويلها للعمل بالغاز بشكل متوازي.

ارتفاع تقييم مصر العالمي في جودة الطرق إلى الترتيب الـ28

وأكد أن إنجازات القيادة السياسية في إنشاء شبكة طرق قومية؛ أدى إلى ارتفاع تقييم مصر العالمي في جودة الطرق إلى الترتيب الـ28، فيما تمثل السيارات القديمة، التي مر على إنشائها أكثر من 20 عاما، إعاقة في الطرق بسبب كثرة الأعطال بها وتسببها للزحام في الكثير من الشوارع المصرية، حيث جاء مشروع إحلال وتجديد تلك السيارات كمشروع واعد يساعد على منع مثل تلك الظواهر.

وأشار إلى أن السوق المصري في السيارات ضعيف مقارنة بباقي الأسواق العربية والعالمية، حيث إن السوق السعودي، بواقع 20 مليون مواطن، يستهلك سيارات 4 أضعاف ما تستهلكه السوق المصري سنويا، حيث يستهلك السوق المصري ما يقرب من 150 ألف سيارة فقط سنويا من أصل 100 مليون مواطن.