مصادر: تحويل 2300 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي يوفر نصف مليار جنيه سنويا

قالت مصادر حكومية، إن موافقة مجلس الوزراء اليوم على مشروع تحويل 2300 أتوبيس تابعين لهيئتي النقل العام في محافظتي القاهرة والجيزة للعمل بـ«الغاز الطبيعي»، جاء بعد دراسات مطولة أجرتها عدد من الجهات المسؤولة، التي انتهت إلى وجود فوائد اقتصادية وبيئية وصحية نتيجة هذا التحول.

نصف مليار جنيه

وأضافت المصادر، أن «الفوائد الاقتصادية»، متعددة بداية من توفير قرابة نصف مليار جنيه سنويا، الفارق بين الوقود المستخدم في الأتوبيسات حاليا، وبين سعر الغاز الطبيعي الذي ستستخدمه تلك الأتوبيسات، إذ يوفر نحو 1.3 مليون جنيه يوميا بعد تحويل الـ2300 أتوبيس، إضافة إلى الوفر المُتحقق من كميات المنتجات البترولية، التي كانت تستورد من الخارج لتعمل تلك الأتوبيسات.

5 سنوات للتنفيذ

وأوضحت المصادر، أن تكلفة المشروع تُناهز 1.2 مليار جنيه، وأنه من المقرر أن ينفذ المشروع على مدار 5 سنوات.

وتشارك وزارات الإنتاج الحربي، والتنمية المحلية، وهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية وغيرها من الجهات في تنفيذ المشروع.

انبعاثات الوقود

ولفتت المصادر إلى أن الفوائد البيئية للمشروع، تأتي من خفض انبعاثات الوقود، حيث إن الغاز الطبيعي يقلل الانبعاثات الناتجة عن الاحتراقات، وهو ما يعود بالنفع صحيا أيضا نتيجة انخفاض تأثير الغازات المنبعثة، ما سيُقلل أمراض الصدر، والأمراض المرتبطة بتلك الانبعاثات.

وأوضحت المصادر، أن الاتجاه للاعتماد على الغاز الطبيعي، كمصدر للطاقة في البلاد، يأتي نتيجة امتلاك مصر كميات كبيرة للغاية من احتياطاته، خصوصا بعد الكشوفات الغازية المتتالية في الأشهر القليلة الماضية.

570 جنيه يوميا

وأشارت المصادر إلى أن الدراسات التي أُجريت لـ«تحويل الأتوبيسات»، انتهت إلى أن تحويل الأتوبيس الواحد يوفر 570 جنيها يوميا، فارق العمل بين «السولار» و«الغاز الطبيعي»، ما يجعل الوفر السنوي للأتوبيس الواحد 208 ألف جنيه تقريبا.

وأوضحت المصادر أن اللجوء للغاز كمصدر للوقود يقلل المبالغ التي يدفعها المواطن شهريا في سعر الوقود بنحو 50%.