«الديهي» يُطالب ببث جلسات مساءلة الحكومة على الهواء: حق المواطن

ناشد الإعلامي نشأت الديهي، المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببث جلسات مساءلة وتقييم حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أدائها الفترة الماضية، على الهواء مباشرة، ليعلم المواطنين أن هناك برلمان يراجع الحكومة، «من حق الناس أن تعرف ما يحدث، وهذا سيكون له مردود إيجابي للتأكيد أن الدولة جادة في بناء مؤسسات حقيقية».

مجلس النواب الجديد يكشر عن أنيابه في أول إطلالة له

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن مجلس النواب الجديد يكشر عن أنيابه في أول إطلالة له، وقرر استدعاء الحكومة لمناقشة برنامجها، وهذا يمثل وبحق ما كنا نصبو إليه، «بداية جديدة مغايرة مختلفة وقوية ومبشرة للبرلمان المصري»، فلابد أن نراجع قرارات الحكومة وتقييمها ومعارضتها أيضًا لكن على أرضية وطنية وليس انتقاد من أجل الشو وإنما انتقاد على أسس.

الإعلام أيضا يراقب ويقيم البرلمان

وأوضح الإعلامي، أن الإعلام أيضًا يراقب ويقيم البرلمان، بينما البرلمان يقيم ويراقب الحكومة، فرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير التموين سيلقون غدًا بياناتهم أمام البرلمان بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، يليهم باقي الوزراء تباعًا.

البيئة أصبحت سؤال إجباري بجميع المشروعات

من ناحية أخرى، أكد الديهي، أنه يتم تحويل السيارات العاملة بالوقود للغاز الطبيعي في إطار مبادرة استعد للأخضر، مشددًا على أن الحديث عن البيئة الخضراء والاقتصاد الاخضر والصناعة الخضراء غير الملوثة للبيئة والنقل الآمن لم يعد اختيار أو رفاهية وبات ملزمًا، مشددًا على أن البيئة أصبحت سؤال إجباري بجميع المشروعات.

وتابع، بأن المشروع القومي لتصنيع السيارات الكهربائية مشروع ضخم ينقل مصر من حالة لحالة، مؤكدًا أن هناك نقلة نوعية هائلة في البيئة في مصر.