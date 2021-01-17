الصحة: سنستقبل دفعات جديدة من لقاح كورونا خلال أيام

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر ستستقبل دفعات متتالية من لقاح كورونا خلال أيام، منها سينوفارم، وأسترازينيكا، حيث تعتمد على أكثر من مصدر للقاحات، متوقعًا بداية التلقيح في نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل، حيث سيجري إطلاق الموقع الخاص بالتسجيل بعدما تم إطلاقه بشكل تجريبي: «من سجل أثناء مرحلة التشغيل التجريبي من أصحاب الأمراض المزمنة وغيرهم ستكون له الأولوية».

المجمع القومي للأمصال واللقاحات سيشكل نقلة نوعية

وأضاف مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «on»، أن المجمع القومي للأمصال واللقاحات سيشكل نقلة نوعية لمصر في هذا المجال، إذ تجاوزت تكلفته 142 مليون جنيه وجرى الانتهاء من 98% من أعماله وسيبدأ تشغيله تجريبيًا خلال أسبوعين، ويحتوي على 30 مخزن بسعة 1500 متر مكعب لتوفير درجات البرودة المطلوبة للقاحات، متابعًا أن المجمع سيشهد العمل بتقنية الذكاء الاصطناعي والجرد الآلي لمحتويات المخازن والثلاجات وهو ما يوفر الدقة الشديدة في حصر الكميات التي جرى تخزينها في هذا المكان.

مسحة الـPCR يوميًا في مونديال اليد

وحول بطولة العالم لكرة اليد، قال إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالتعاون مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قررت تعديل عمل مسحة الـPCR لتصبح يومية بدلًا من إجرائها كل 72 ساعة، وذلك لكل المقيمين في نظام الفقاعة، وإذا كانت النتيجة إيجابية فإن الحالة يجري نقلها إلى أقرب مستشفى تتبع وزارة الصحة لعمل كل الفحوصات اللازمة، ولو كانت الحالة بسيطة فإنها تنقل إلى أحد فنادق العزل، ولو كانت في حاجة إلى مستشفى فإنها تنقل إلى أحد مستشفيات العزل.

وحول إصابة 11 فردًا من أفراد منتخب «كاب فيردي» بفيروس كورونا، قال «مجاهد»: «الإصابات لم تظهر فجأة، لكن ما حدث أن الفريق وصل يوم 14 يناير، وفي اليوم الثاني ظهرت نتيجة الفحوصات التي خضعوا لها في نفس يوم وصولهم وثبت وجود 4 حالات إيجابية من اللاعبين، وفي يوم 16 يناير ظهرت حالتان إيجابيتان، وقبل أن يصل إلى مصر كانت لدى هذا الفريق 6 لاعبين أخرين ثبتت إيجابية عيناتهم قبل الوصول إلى مصر وبالتالي كان عددهم غير مكتمل وانسحبوا من المباراة».

وأوضح، أن فترة حضانة الفيروس قد تستمر 14 يومًا، حيث تكون في بعض الأحيان العينات سلبية لكن الشخص يكون حاملًا للأعراض وتظهر عليه خلال 14 يومًا.