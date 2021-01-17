المصرية للاتصالات : نتيجة أعمال حفر قامت بها جهات أخرى

بعد ما رددته بعض برامج التوك شو حول انقطاع خدمات الانترنت بمدينة الانتاج الاعلامي. أوضح مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات ان خدمات الاتصالات والانترنت لم تنقطع سوى لعدة دقائق نتيجة بعض اعمال الحفر التي تقوم بها بعض الجهات الأخرى ، وإن الخدمات قد عادت للعمل بكامل كفاءتها في غضون دقائق.

عودة خدمات الاتصالات بمدينة الانتاج الاعلامي للعمل بكامل كفاءتها بعد انقطاع لعدة دقائق

وأضاف المصدر ان فرق العمل الفنية قد تحركت فور حدوث الانقطاع لاصلاح العطل حيث تم عمل مسار بديل لضمان عودة الخدمات في وقت قياسي، حيث لم تتجاوز فترة الانقطاع بضع دقيقة، لتعود خدمات الاتصالات للعمل بكفاءة كاملة داخل المدينة.