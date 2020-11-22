طلعت: لا تضارب مصالح في امتلاك "المصرية للاتصالات" حصة بـ"فودافون مصر"

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن شركة المصرية للاتصالات تركز علي زيادة استثماراتها لرفع حصتها السوقية، مؤكدًا أنه لايوجد تضارب مصالح في امتلاك المصرية للاتصالات حصة بشركة فودافون مصر، مشددًا على أن القومي للاتصالات هو المختص بتحديد تضارب المصالح في حصه فودافون.

وأضاف "طلعت"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "ON"، أن قانون حماية البيانات الشخصية يدعم جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحثيثة لحماية البيانات الشخصية، كما يُعد خطوة هامة لتعزيز جهود الوزارة فى توطين صناعة مراكز البيانات فى مصر وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات فى الفضاء الالكتروني.

جاء ذلك رداً على شكاوى عملاء شركات المحمول من الإعلانات المضللة التي تصل إليهم، حيث أكد "طلعت"، أن قانون حماية البيانات والمعلومات قضى على ظاهرة الإعلانات على المحمول، مشددًا على أن قانون حماية البيانات يعرض من يسرب بيانات المواطن للحبس.

من ناحية أخرى، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تدريب الشباب ورفع كفاءتهم ورعاية الإبداع أهم محور لعمل وزارته ومن هنا تأتي إطلاق عدد من المبادرات المنوطة بهذا الهدف مشيرا إلى أن أنه في إطار ذلك تم إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية لتنمية أفكار الشباب التكنولوجية .

وأوضح أنه سيتم افتتاح 5 مراكز إبداع مصر الرقمية خلال العام القادم مشددا على أن مبادرة "مستقبلنا رقمي" تستهدف تدريب 100 ألف شاب خارج مصر، ومبادرة "بناة مصر الرقمية" تقدم 1000 منحة للشباب للحصول على ماجيستير في جامعات خارجية.