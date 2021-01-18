بجرعة منشط زائدة.. وفاة حارس شقة بالدقهلية

لقى حارس شقة تحت التشطيب بالمنصورة مصرعه، اليوم، بجرعة منشط جنسي «فياجرا» وعند محاولة زوجته إيقاظه تبين لها وفاته.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة بورود بلاغ إلى إدارة شرطة النجدة بوفاة شخص بشقة تحت التشطيب كائنة بمنطقة «حوض أبو الليل» دائرة القسم.

بانتقال الضباط والفحص ومناظرة الجثة تبين أن الشقة محل البلاغ كائنة بالطابق التاسع بعقار مكون من عشرة طوابق ملك المدعو «طارق.ا.ح» ووجود جثمان المدعو «فوزي ر. ي.»، 40 عاما، حارس الشقة، ومقيم عزبة «الماكينة» التابعة لقرية الجرايدة دائرة مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وتبين أنه مسجى على ظهره على مرتبة أسفنج بأرضية صالة الشقة يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وبجانبه على الأرض آثار قيء، كما تبين وجود متعلقاته الشخصية.

وبسؤال زوجة المتوفى «سهير ر. .ا» 30 عاما، عاملة، ومقيمة رفقته بالشقة محل عمله، في محضر الشرطة، قررت بأن زوجها ليلة أمس، تناول عقار منشط جنسي « فياجرا» وعند إيقاظه صباح اليوم اكتشفت وفاته ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك، بسؤال كل من: عم المتوفى المدعو «عبد الوهاب ي. إ» 60 عاما، بالمعاش، وشقيقة المتوفى فريال 45 عاما، ربة منزل، ويقيمان قرية «الجرايدة» دائرة مركز بيلا - كفر الشيخ، في محضر الشرطة، أكدا ذات المضمون ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك.

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بالجثة، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول عقار «فياجرا» ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 920 لسنة 2021 إداري قسم أول المنصورة ، وجارى استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة .