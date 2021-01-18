طقوس الأقباط في عيد الغطاس: تقديس الماء وأكل القلقاس

يحتفل الأقباط الأرثوذكس، مساء اليوم، بما يعرف بـ«برمون عيد الغطاس المجيد»، فحسب تقليد الكنيسة، يصوم الأقباط إلى الغروب ولا يأكلوا إلا ما جرت العادة أن يؤكل في الأربعين المقدسة،.

وتقيم الكنائس القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم الاثنين، قداسات عيد الغطاس المجيد، وفقا للاعتقاد المسيحي، والتي تقام دون حضور شعبي في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر إن تقام القداسات بحضور الكهنة و20 من الشمامسة فقط، فيما يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وفق ذات القواعد، قداس العيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وفقا لعادته كل عام.

عيد الغطاس هو ذكرى تعميد المسيح

وتشهد قداسات عيد الغطاس ما يعرف بصلاة اللقان وهو طقس يعتقد المسيحيون أنه يتم خلاله تقديس ومباركة المياة والتي يتم الاحتفاظ بها طوال العام، إذ أن عيد الغطاس، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا الثلاثاء، وفق تقويم الكنائس الشرقية، هو ذكرى تعميد المسيح على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن، حسب الاعتقاد المسيحي، ويعتبر من الأعياد «السيدية الكبرى» أي من الأعياد الخاصة بالسيد المسيح.

ووفقا لطقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تستمر الاحتفالات بعيد الغطاس المجيد لمدة 3 أيام، ويحرص الأقباط على أداء طقس المعمودية لأطفالهم وهو أحد أسرار الكنيسة السبع.

عيد الغطاس يتميز بالأكلات الروحية

ويشتهر عيد الغطاس لدى الأقباط بالأكلات الروحية، حيث يحرص الأقباط الأرثوذكس على تناول «القلقاس والقصب» خلاله بسبب اعتقادهم بأن له رموز روحية منها أن نبات القلقاس يزرع عن طريق دفنه كاملًا في الأرض ثم يصير نباتًا حيًا صالحًا للطعام، وتعتبر المعمودية هي دفن للإنسان تحت المياه وقيامه مع السيد المسيح كما حدث له عند التعميد في نهر الأردن، أما القصب فلونه الأبيض يرمز للنقاء الذي توفره المعمودية حسب الاعتقاد المسيحي.

كما يقبل الأقباط على عمل «فانوس البرتقال» والذي يصنع عبر قطع رأس ثمرة البرتقال، ويفضل أن يكون حجمها كبير، ثم عمل تجويف داخلها دون أن تتأذى القشرة الخارجية، حتى لا يتبقى أي مواد سائلة بها، ويجرى وضع شمعة داخلها وتعليقها بثلاث سلاسل تزين بحبات المكرونة أو الخيوط الملونة، مع حفر شكل الصليب على القشرة وإشعالها حتى تنطلق رائحة البرتقال الذكية.